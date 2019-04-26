Какова истинная причина иска Окружного админсуда против Порошенко: версия эксперта

Иск судей Окружного административного суда Киева с требованием импичмента Порошенко никакого отношения к этой процедуре не имеет. Это расплата за ошибки, которые были совершены командой Порошенко.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Судьи Окружного административного суда хотят отвлечь внимание от реальной проблемы. Суд уже давно принимает много сомнительных решений. Этот суд – позор для страны и диагноз огромного кризиса судебной системы. Вина за это на президенте Порошенко. Он не провел настоящей полноценной реформы,

– отмечает Владимир Фесенко.

Политолог отмечает, вместо судебной реформы была ее имитация. Люстрации в судах не произошло. Наоборот – сознательно сохраняли сомнительных людей, которые в итоге стали принимать сомнительные решения.

Расплату за непроведенную реальную судебную реформу мы видим сейчас. За то, что суды работали в ручном режиме. А теперь они выходят из ручного режима. Теперь эти люди, которые были инструментом Порошенко, начинают выпендриваться и показывать, что против действующего президента,

– подчеркивает Фесенко.

Эксперт замечает: этот суд надо было ликвидировать. Он существует вне правовых рамок. Поэтому главный вывод – необходим перезапуск судебной реформы. В частности, по его мнению, люстрацию можно провести и сейчас. Если у Зеленского разработают соответствующий законопроект – это станет демонстрацией серьезных намерений. Покажет, кто чего хочет. Не проголосуют депутаты – будет понятно, что парламентарии не хотят изменений в судебной системе. Тогда придется решать вопрос в новой Верховной Раде.

Какие иски против Порошенко подали в суд?

Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Они требуют открыть уголовные дела против Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия. Коллегия судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Ранее против Порошенко отдельно подал иск в Верховный суд судья Окружного админсуда Киева, где обвинил президента в бездействии в вопросе назначения судей.