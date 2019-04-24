Иски против Порошенко: в чем подозревают президента и что ему грозит?

Сразу после завершения президентских выборов, которые действующий президент Петр Порошенко проиграл, против него подали два иска. О подозрениях против Порошенко и перспективах расследования – в материале 24 канала.

Бездействующий президент и давление на судей

Первый иск против Порошенко подал судья Окружного административного суда Киева с требованием признать его бездействие на посту президента и взыскать за это материальный ущерб. В частности, как утверждается в исковом заявлении, Порошенко в течение февраля-марта 2019 года вопреки требованиям закона о судоустройстве и статусе судей не издал указ о назначении истца судьей. А это лишает судью права на труд и доплаты за выслугу лет.

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Второй иск подали судьи Окружного административного суда Киева – в Кассационный административный суд Верховного суда и заявления руководству Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований. Судьи требуют начать процедуру импичмента президента Порошенко. Также открыть уголовные производства против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия.



Судьи считают, что при национализации "Приватбанка" Порошенко давил на них

Судьи считают, что в их деятельность пытались вмешаться. В заявлениях судьи отметили, что заявление Порошенко, в котором он раскритиковал решение Окружного административного суда Киева о незаконности национализации "Приватбанка", является якобы прямой угрозой судебной системе Украины. Судьи утверждают, что резонансные действия Порошенко, Смолия и Петренко были осуществлены для давления на них. Коллегия судей убеждена, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренного статьей 109 ККУ "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Давление на суды осуществляли почти все президенты

Как утверждает юрист-криминолог Анна Маляр, если у судей есть факты и доказательства давления на них со стороны президента Порошенко, то важно ради прививки для следующих глав государства такие факты доказывать. Чтобы это не были просто заявления.

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Судебная ветвь власти должна быть независимой. Предыдущие, минимум, два президента пытались сконцентрировать в своих руках власть именно над судебной ветвью. Это, разумеется, не касалось бытовых дел обычных граждан. Прежде всего, передела огромного имущественного комплекса,

– замечает Анна Маляр.



Янукович крутил судами, как хотел, и полностью подмял под себя судебную ветвь

Что касается иска о бездействии Порошенко, то это последствия внесенных изменений в Конституцию во время судебной реформы. Анна Маляр напоминает, что норму, согласно которой президент подписывает окончательные указы о назначении судей, критиковали. По ее мнению, это узурпация власти. Между тем защитники этой нормы утверждали, что президент будет играть роль английской королевы. Выбирает судей Высший совет правосудия, а президент формально ставит подпись.

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"Иск судьи о бездействие Порошенко показывает, что президент в вопросе назначения судей – все же не английская королева и имеет влияние. Может поставить свою подпись или нет. Может сделать это вовремя или с задержкой. Это механизм, который сеет сомнения в независимость судебной власти. Элемент управляемости", – убеждена Анна Маляр.

Процедура импичмента не подлежит исполнению

"Импичмент", отмечает Маляр, очень электорально благодарная тема, тем более перед парламентскими выборами. Но от избирателей скрывают главное в этой теме. Принятие закона об импичменте в рамках действующей Конституции, по ее убеждению, наоборот усилит позиции президента.

Развенчиваю мифы. У нас есть закон, который регулирует процедуру импичмента – "О регламенте Верховной Рады". В главе 30 детально прописана процедура импичмента на выполнение соответствующей нормы Конституции. Но реализацию импичмента делает невозможной установленная Конституцией процедура. И новый закон никак не упростит эту процедуру,

– подчеркивает Маляр.



Собрать в парламенте 340 голосов нереально

Для принятия решения Верховной Рады об импичменте необходимы три условия:

1) три четверти голосов от конституционного состава парламента;

2) заключение Конституционного Суда о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте;

3) заключение Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Эту процедуру практически невозможно выполнить. Маляр напоминает: собрать 340 голосов нардепов, согласие Конституционного Суда и Верховного Суда не удалось даже за импичмент Януковича. Хотя его преступления были очевидны.

Каковы перспективы расследования исков против Порошенко?

Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Что касается бездействия, то это, очевидно, административное нарушение.

Впрочем, Анна Маляр отмечает: сейчас открыть уголовные производства против Порошенко невозможно. По словам юриста, согласно Конституции, пока президент сохраняет полномочия, против него нельзя открывать уголовные производства. То есть до инаугурации новоизбранного президента уголовные дела против Порошенко открыть нельзя. Но после этого вполне вероятно.



На Порошенко хотят давить постоянными судебными исками

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что Порошенко хотят замотать по судам. По его словам, иски против Порошенко – это длинные руки бывшего соратника Януковича, юриста Андрея Портнова.

Судьи рады стараться. Потому что Порошенко не выполнил закон, поскольку был уверен, что выиграет выборы. Теперь это стало нарушением закона президентом. И эти нарушения будут наваливаться на Порошенко, как снежный ком. Он будет регулярно ходить в прокуратуру, давать объяснения. Но это ничем не закончится. Для всех политиков важно не посадить Порошенко, а увидеть, как он оправдывается,

– убежден Виктор Небоженко.