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      Какова минимальная зарплата на оккупированном Донбассе

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      На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей установили размер минимальной зарплаты в российских рублях.

      Такие данные появились на пророссийском сайте ДАН.

      К слову: Как будет расти средняя зарплата в Украине до 2022 года

      Известно, что жители оккупированного Донбасса получают "минималку" в размере 6065 рублей, что эквивалентно 2340 гривнам.

      Какие зарплаты сейчас в Украине?
      С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине увеличен на 13,2% и составляет 4723 гривны или 28,31 гривны в час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      зарплати українців Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Зарплата Минимальная зарплата Пророссийские боевики
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