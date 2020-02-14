Какова минимальная зарплата на оккупированном Донбассе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей установили размер минимальной зарплаты в российских рублях.

Такие данные появились на пророссийском сайте ДАН.

К слову: Как будет расти средняя зарплата в Украине до 2022 года

Известно, что жители оккупированного Донбасса получают "минималку" в размере 6065 рублей, что эквивалентно 2340 гривнам.

Какие зарплаты сейчас в Украине?

С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине увеличен на 13,2% и составляет 4723 гривны или 28,31 гривны в час.



Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала