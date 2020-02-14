15:01
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Яка мінімальна зарплата на окупованому Донбасі

      0
      Яка мінімальна зарплата на окупованому Донбасі / classomsk.com

      На окупованих територіях Донецької і Луганської областей встановили розмір мінімальної зарплати у російських рублях.

      Такі дані з'явились на проросійському сайті ДАН

      До слова: Як зростатиме середня зарплата в Україні до 2022 року

      Відомо, що жителі окупованого Донбасу отримують "мінімалку" у розмірі 6065 рублів, що еквівалентно 2340 гривням.

      Які зарплати зараз в Україні? З 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшений на 13,2% та становить 4 723 гривні або 28,31 гривні за годину.

      Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      зарплати українців
      Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

      Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентина
      сьогодні
      14612
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Зарплата Мінімальна зарплата Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Свободу Констянтину Котову!
      Олег Сенцов 74
      сьогодні , 12:00 Яким є справжнє кохання: 10 основних ознак
      Наталія Кадя 513
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 4738
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 119
      сьогодні , 09:20 Мюнхенська конференція з безпеки 2020: чи можна попередити глобальний конфлікт
      Анатолій Максимов 465
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук