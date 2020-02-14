Яка мінімальна зарплата на окупованому Донбасі

На окупованих територіях Донецької і Луганської областей встановили розмір мінімальної зарплати у російських рублях.

Такі дані з'явились на проросійському сайті ДАН.

До слова: Як зростатиме середня зарплата в Україні до 2022 року

Відомо, що жителі окупованого Донбасу отримують "мінімалку" у розмірі 6065 рублів, що еквівалентно 2340 гривням.

Які зарплати зараз в Україні? З 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшений на 13,2% та становить 4 723 гривні або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу