Какова скрытая цель поездки Бойко и Медведчука к Медведеву: версия Авакова

Недавняя встреча экс-кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером является вмешательством в выборы в Украине.

Эти так называемые переговоры – явное манипулятивное влияние пророссийских сил, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на 12-м Киевском безопасностном форуме.

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"Мы видим, что господин Бойко имеет достаточно большую поддержку, и это те риски, которые мы испытываем", - добавил он.

Аваков также отметил, что технически Украина хорошо подготовилась к возможным кибератакам на серверы Центризбиркома. По словам министра, в России фактически не осталось возможностей для влияния на избирательный процесс.

Вместе с тем, в ночь подсчета голосов мы фиксировали попытки вмешательства в нашу избирательную систему, так называемые киберугрозы. Не атаки, прощупывание системы. У нас оказалась достаточно прочная система, мы сумели выстроить ситуацию таким образом вместе с ЦИК, что система оказалась неуязвимой,

– пояснил министр.

При этом в ведомстве считают, что на вопрос вмешательства России в выборы в Украине нужно смотреть шире и не терять бдительности.

Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию?

Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".



ГБР открыло дело за полет Бойко и Медведчука в Москву. Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно.



Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.