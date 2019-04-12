Яка прихована мета поїздки Бойка та Медведчука до Медведєва: версія Авакова

Нещодавня зустріч екс-кандидата у президенти Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером є втручанням у вибори в Україні.

Ці так звані переговори – явний маніпулятивний вплив проросійських сил, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на 12-му Київському безпековому форумі.

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"Ми бачимо, що пан Бойко має досить велику підтримку, і це ті ризики, які ми відчуваємо", - додав він.

Аваков також зазначив, що технічно Україна добре підготувалася до можливих кібератак на сервери Центрвиборчкому. За словами міністра, у Росії фактично не залишилось можливостей для впливу на виборчий процес.

Разом з тим, у ніч підрахунку голосів ми фіксували спроби втручання в нашу виборчу систему, так звані кіберзагрози. Не атаки, промацування системи. У нас виявилася досить міцна система, ми зуміли вибудувати ситуацію таким чином разом з ЦВК, що система виявилася неуразливою,

– пояснив міністр.

При цьому у відомстві вважають, що на питання втручання Росії у вибори в Україні потрібно дивитися ширше і не втрачати пильності.