Какова судьба переговоров о транзите газа в случае их провала зимой
Большой остается вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года. Однако в случае такого развития событий дискуссия по этому поводу может возобновиться в апреле-мае 2020 года.
"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.
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Коболев добавил, что если президент США Дональд Трамп быстро подпишет санкции в отношении "Северного потока-2", то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце 2019 – начале 2020.
Глава "Нафтогаза" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По словам Коболева, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добычу газа.
Следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа из России через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".
Как разворачиваются события с переговорами по транзиту газа
- Украина хочет заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет. А в России предлагают лишь на 1 год. При этом там требуют, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
- Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.
- Ранее 13 декабря называли дедлайном заключение нового контракта на транзит газа, который должен начать действовать с 1 января 2020 года. Однако эта дата уже прошла, а контракта нет до сих пор.