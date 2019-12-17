Какова судьба переговоров о транзите газа в случае их провала зимой

Большой остается вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года. Однако в случае такого развития событий дискуссия по этому поводу может возобновиться в апреле-мае 2020 года.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, сообщает Интерфакс-Украина.

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Коболев добавил, что если президент США Дональд Трамп быстро подпишет санкции в отношении "Северного потока-2", то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце 2019 – начале 2020.

Глава "Нафтогаза" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По словам Коболева, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добычу газа.

Следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа из России через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Украина будет настаивать на долгосрочном контракте с "Газпромом".

Как разворачиваются события с переговорами по транзиту газа