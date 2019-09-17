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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Какова вероятность инсценировки Гонтаревой нападений на себя и свое имущество: ответ эксперта

      91 Читати новину українською
      Олег Саакян
      Олег Саакян / 24 канал

      В последнее время с экс-главой НБУ случилось немало несчастий: ее сбило авто, подожгли дом и машину родственницы. Связано это с национализацией Приватбанка и местью Коломойского, или это инсценировка Гонтаревой, чтобы получить убежище в Великобритании – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Олег Саакян.

      По его словам, сугубо гипотетически можно придумать с десяток версий с аргументами, почему Гонтаревой выгодно все, что с ней случилось.

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      "Есть возможность получения политического убежища. Действительно, сейчас в отношении нее идут дела в Украине. И если она получит политическое убежище, то никто их выдавать не будет. Таким образом она может себя обезопасить от этого", – подчеркнул Саакян.

      Сюда же можно добавить и другие аругменты, отметил эксперт: охрана была уменьшена с шести человек до одного; в доме и авто не было никого и никто не пострадал. "То есть, фактически, есть целый ряд обстоятельств, которые могут свидетельствовать о том, что такую версию исключать нельзя", – пояснил Саакян.

      Параллельно с этим, мы понимаем, что сломать себе обе ноги и лежать в больнице – это удовольствие не очень приятное. Потерять недвижимость и движимость – тоже не очень приятная вещь. Наряду с тем, скажем так, были определенные угрозы. Как она заявляет, ее деятельность вызвала сопротивление у целого ряда людей. Причем, кое-где справедливо, а кое-где – несправделиво. То есть отбрасывать версию, что это действительно террор в отношении нее – нельзя,
      – подчеркнул эксперт.

      Какие инциденты случались с Гонтаревой в последнее время? Сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина.

      Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли.

      Последнее несчастье – пожар в имении Гонтаревой под Киевом. Элитный загородный дом был зарегистрирован на мужа Гонтаревой, Олега. Имение имело площадь 316 метров квадратных.

      Параллельно Гонтареву вызывают в ГПУ и ГБР как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, а вместо этого ждет следователей в Лондоне.

      Сама Гонтарева заявляет об угрозах со стороны Коломойского из-за национализации Приватбанка, бывшим главой которого он был.

      blog_ava
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      Теги: Валерия Гонтарева Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Великобритания НБУ
      Источник: 24 канал
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