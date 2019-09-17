Яка ймовірність інсценування Гонтаревою нападів на себе і своє майно: пояснення експерта

Останнім часом з ексочільницею НБУ трапилося чимало нещасть: її збило авто, підпалили будинок і машину родички. Чи пов'язано це з націоналізацією Приватбанку та помстою Коломойського, чи це інсценування Гонтаревої, аби отримати притулок у Великій Британії – в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олег Саакян.

За його словами, суто гіпотетично можна придумати з десяток версій з аргументами, чому Гонтаревій вигідно все, що з нею трапилося.

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"Є можливість отримання політичного притулку. Дійсно, зараз щодо неї ідуть справи в Україні. І якщо вона отримає політичний притулок, то ніхто їх видавати не буде. Таким чином вона може себе убезпечити від цього", – підкреслив Саакян.

Сюди ж можна додати й інші аругменти – зазначив експерт: охорона була зменшена з шести людей до однієї; в будинку та авто не було нікого і ніхто не постраждав. "Тобто, фактично, є ціла низка обставин, які можуть свідчити про те, що таку версію відкидати не можна", – пояснив Саакян.

Паралельно з цим, ми розуміємо, що зламати собі обидві ноги і лежати в лікарні – це задоволення не дуже приємне. Втратити нерухомість і рухомість – також не дуже приємна річ. Поряд з тим, скажемо так, були певні погрози. Як вона заявляє, її діяльності викликала спротив у цілої низки людей. Причому, подекуди справедливо, а подекуди – не справделиво. Тобто відкидати версію, що це дійсно терор щодо неї – не можна,

– наголосив експерт.

Які інциденти траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка.



Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили.



Останнє нещастя – пожежа у маєтку Гонтаревої під Києвом. Елітний заміський будинок був зареєстрований на чоловіка Гонтаревої, Олега. Маєток мав площу 316 метрів квадратних.



Паралельно Гонтареву викликають до ГПУ та ДБР як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



Сама Гонтарева заявляє про погрози з боку Коломойського через націоналізацію Приватбанку, колишнім головю якого він був.