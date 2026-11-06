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Снова более 2 тысяч уничтоженных и гора сожженной техники: какие потери России по состоянию на 6 ноября

Татьяна Бабич
Потери России

Потери России / СБУ (иллюстративное изображение)

Силы обороны методично увеличивают число убитых и раненых российских военных. Враг несет тяжелые и непоправимые потери, продолжая пытаться продвигаться на фронте.

О новой партии погибших солдат страны-агрессора сообщили в Генштабе ВСУ.

 
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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 ноября Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 601 830 (+2 240) человек;
  • танков – 12 456 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 651 (+8);
  • артиллерийских систем – 51 956 (+54);
  • РСЗО – 2 254 (+0);
  • средств ПВО – 1 744 (+6);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 597 616 (+1 395);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 085 (+8);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 170 929 (+673);
  • специальной техники – 4 878 (+5);
  • крылатых ракет – 5 192 (+0).

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Потери врага / Генштаб

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Кстати, бойцы подразделения "СТРИКС" 4-го пограничного отряда нанесли удары по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении. В результате атаки оккупанты потеряли часть техники и личного состава. Успешные действия украинских воинов запечатлели на видео.

Также на днях Силы обороны подвергли атаке ряд важных объектов российской армиина Востоке Украины и в Крыму. Среди пораженных целей – склады, площадка запуска беспилотников, мобильная огневая группа и ремонтные подразделения оккупантов.

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