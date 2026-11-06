Знову понад 2 тисячі ліквідованих і гора спаленої техніки: які втрати Росії на 6 листопада

Про нову партію ліквідованих солдатів країни-агресорки розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада Росія втратила:

особового складу – близько 1 601 830 (+ 2 240) осіб;

танків – 12 456 (+2);

бойових броньованих машин – 25 651 (+8);

артилерійських систем – 51 956 (+54);

РСЗВ – 2 254 (+0);

засобів ППО – 1 744 (+6);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 597 616 (+1 395);

наземних робототехнічних комплексів – 3 085 (+8);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 170 929 (+673);

спеціальної техніки – 4 878 (+5);

крилатих ракет – 5 192 (+0).



Втрати ворога / Генштаб

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До речі, бійці підрозділу "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали ударів по позиціях російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. Унаслідок атаки окупанти втратили частину техніки та особового складу. Успішні дії українських воїнів зафіксували на відео.

Також днями Сили оборони атакували низку важливих об'єктів російської армії на Сході України та в Криму. Серед уражених цілей – склади, майданчик запуску безпілотників, мобільна вогнева група та ремонтні підрозділи окупантів.