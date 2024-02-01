Стоит заметить, что российские пропагандисты уже признали потерю некоторых истребителей во время атаки по Крыму накануне, однако официально Россия молчит. Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, какую же именно авиацию держит враг на полуострове, пишет 24 Канал.
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Какие самолеты россияне держат в Крыму
Это различные модификации Су, которые взлетают и терроризируют и акваторию Азовского и Черного моря. Это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые "точечные" ракетные атаки и вылетает для сбора информации,
– заявила Гуменюк.
По словам пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, 5 ракет таки попали по целям во временно оккупированном Крыму.
Эту информацию подтвердили в российских телеграм-каналах. В частности, там заявили, что якобы по Крыму запустили 24 ракеты, из них 5 – вражеская ПВО не сбила.
Также россияне неофициально заявили, что якобы они потеряли в Крыму на аэродроме Бельбек три самолета – два Су-27 и один Су-30. Кроме того, пропагандисты говорят о 12 погибших и более 10 раненых оккупантов.
На аэродроме Бельбек был пожар
- Россияне во второй половине дня 31 января объявили во временно оккупированном Крыму воздушную тревогу и перекрыли Крымский мост. Взрывы раздавались в разных частях полуострова.
- Впоследствии в телеграм-канале "Крымский ветер" заявили, что на аэродроме Бельбек в Севастополе вспыхнул пожар.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук фактически намекнул на удар по Бельбеку, заявив, что 204-я Севастопольская бригада тактической авиации Воздушных сил имеет штатное место базирования – аэродром Бельбек. Генерал-лейтенант заверил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.
- Уже 1 февраля 2024 года СМИ подтвердили, что ВСУ попали в пункт связи на аэродроме Бельбек в Крыму. По их данным, говорится о пункте связи воинской части 80159, который, согласно открытым данным, относится к аэродрому Бельбек.
- В свою очередь даже так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о 12 поврежденных домах в садовом обществе "Усть-Бельбек", что в 250 – 350 метрах от предполагаемого места взрыва в радиолокационном городке на аэродроме Бельбек.