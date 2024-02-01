Стоит заметить, что российские пропагандисты уже признали потерю некоторых истребителей во время атаки по Крыму накануне, однако официально Россия молчит. Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, какую же именно авиацию держит враг на полуострове, пишет 24 Канал.

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Какие самолеты россияне держат в Крыму

Это различные модификации Су, которые взлетают и терроризируют и акваторию Азовского и Черного моря. Это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые "точечные" ракетные атаки и вылетает для сбора информации,

– заявила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, 5 ракет таки попали по целям во временно оккупированном Крыму.

Эту информацию подтвердили в российских телеграм-каналах. В частности, там заявили, что якобы по Крыму запустили 24 ракеты, из них 5 – вражеская ПВО не сбила.

Также россияне неофициально заявили, что якобы они потеряли в Крыму на аэродроме Бельбек три самолета – два Су-27 и один Су-30. Кроме того, пропагандисты говорят о 12 погибших и более 10 раненых оккупантов.

На аэродроме Бельбек был пожар