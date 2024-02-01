Варто зауважити, що російські пропагандисти вже визнали втрату деяких винищувачів під час атаки по Криму напередодні, проте офіційно Росія мовчить. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, яку ж саме авіацію тримає ворог на півострові, пише 24 Канал.
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Які літаки росіяни тримають в Криму
Це різні модифікації Су, які злітають та тероризують й акваторію Азовського й Чорного моря. Це напрямки, за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані точкові ракетні атаки і вилітає для збирання інформації,
– заявила Гуменюк.
За словами речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, 5 ракет таки влучили по цілях в тимчасово окупованому Криму.
Цю інформацію підтвердили у російських телеграм-каналах. Зокрема, там заявили, що нібито по Криму запустили 24 ракети, з них 5 – ворожа ППО не збила.
Також росіяни неофіційно заявили про те, що нібито вони втратили в Криму на аеродромі Бельбек три літаки – два Су-27 та один Су-30. Окрім того, пропагандисти кажуть про 12 загиблих та понад 10 поранених окупантів.
На аеродромі Бельбек була пожежа
- Росіяни у другій половині дня 31 січня оголосили в тимчасово окупованому Криму повітряну тривогу та перекрили Кримський міст. Вибухи лунали в різних частинах півострова.
- Згодом в телеграм-каналі "Кримський вітер" заявили, що на аеродромі Бельбек у Севастополі спалахнула пожежа.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук фактично натякнув на удар по Бельбеку, заявивши, що 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації Повітряних сил має штатне місце базування – аеродром Бельбек. Генерал-лейтенант запевнив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище.
- Вже 1 лютого 2024 року ЗМІ підтвердили, що ЗСУ влучили у пункт зв'язку на аеродромі Бельбек у Криму. За їхніми даними, мовиться про пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, належить до аеродрому Бельбек.
- Своєю чергою навіть так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив про 12 пошкоджених будинків у садовому товаристві "Усть-Бельбек", що за 250 – 350 метрів від передбачуваного місця вибуху в радіолокаційному містечку на аеродромі Бельбек.