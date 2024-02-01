Варто зауважити, що російські пропагандисти вже визнали втрату деяких винищувачів під час атаки по Криму напередодні, проте офіційно Росія мовчить. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, яку ж саме авіацію тримає ворог на півострові, пише 24 Канал.

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Які літаки росіяни тримають в Криму

Це різні модифікації Су, які злітають та тероризують й акваторію Азовського й Чорного моря. Це напрямки, за якими ворог час від часу влаштовує нам так звані точкові ракетні атаки і вилітає для збирання інформації,

– заявила Гуменюк.

За словами речниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, 5 ракет таки влучили по цілях в тимчасово окупованому Криму.

Цю інформацію підтвердили у російських телеграм-каналах. Зокрема, там заявили, що нібито по Криму запустили 24 ракети, з них 5 – ворожа ППО не збила.

Також росіяни неофіційно заявили про те, що нібито вони втратили в Криму на аеродромі Бельбек три літаки – два Су-27 та один Су-30. Окрім того, пропагандисти кажуть про 12 загиблих та понад 10 поранених окупантів.

На аеродромі Бельбек була пожежа