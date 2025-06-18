Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что есть и адекватные оппозиционеры (Каспаров, Пионтковский), но они не политические.

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На что надеется "оппозиция" России

Политическая так называемая оппозиция, по словам дипломата, видит себя на месте Путина, формирует в своей голове, что западные лидеры, которые в них поверят, привезут их на серебряной карете в Кремль после того, как Путин оттуда исчезнет.

Они думают, что им дадут ключи, чтобы они туда вошли, сели и начали править по-новому этой российской империей. Потому что то, что они говорят, не оставляет никаких сомнений в том, что они так мыслят,

– отметил Огрызко.

Он привел пример Ходорковского, который отсидел за решеткой десять лет и который так и остался "имперцем". По словам дипломата, основа России – это имперскость, стремление подавлять других, нежелание видеть никого, крем себя.

"Мы в рамках нашего центра несколько месяцев назад провели заседание на тему "хороших русских" и пришли к выводу, что их на самом деле нет. Это "хорошие русские "имперцы", "хорошие русские псевдолибералы", которые используют Запад как способ получения грантов, неплохого проживания, участия в "пустых" мероприятиях", – заметил Огрызко.

"Хорошие русские", как обратил внимание дипломат, бродят сейчас по Европе, собираются на мероприятиях в Вильнюсе, Таллинне, Варшаве. Он рассказал, что главная тема их докладов заключается в том, как Запад должен передать им власть от Путина. Они, как отметил Огрызко, хотят власти и обещают на Западе, что будут делать Россию демократической.

Есть один умный человек, Владимир Пастухов, он давно уехал из России, родился в Украине. В своей статье, отвечая на вопрос, можно ли сделать Россию демократической, он ответил, что нельзя вернуться туда, где ты никогда не был. Это правда,

– отметил дипломат.

Россия, по его словам, за всю свою историю никогда не была демократической, да и сами россияне не хотят видеть ее такой. Огрызко подытожил, что в России несколько лет назад был проведен соцопрос, население спросили о его отношении к европейским ценностям. 70% россиян ответили отрицательно, 2% – положительно.