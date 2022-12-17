Ни для кого не секрет, что Путин надеялся на скорую победу в войне с Украиной, поэтому даже поручил Кадырову убить главу нашего государства Владимира Зеленского. Однако блицкриг "второй армии мира" не удался, и российским властям приходится продолжать вливать фантастические суммы рублей у кадыровцев, надеясь на "чудо", иначе, очевидно, победить России не удастся.

Читайте также Новое наступление России и еще одна попытка захватить Киев: что говорят власти, ВСУ и эксперты

Кадыровцы стали "смотрителями за дисциплиной"

Как отмечают журналисты The Wall Street Journal, Кадыров начинал очень уверенно. В начале полномасштабного вторжения он записывал видеопослание Владимиру Зеленскому и рассказывал о "конце", который скоро ждет Украину. Однако Вооруженные Силы быстро дали понять врагу, что здесь не место и разгромили наемников самопровозглашенного лидера Чечни.

Как и других российских подразделений на линии фронта, чеченцев ожидало жестокое сопротивление. Первая из трех групп кадыровцев была почти полностью уничтожена на подступах к Киеву. Две другие – остановили продвижение, чтобы перегруппироваться, так и не дойдя до столицы. Для Путина и Кадырова – это был настоящий вызов, а господин Зеленский не только выжил, но и "процветал",

– пишут в СМИ.

Впоследствии войско Рамзана Кадырова окончательно доказало, что не может воевать, и фактически 6 миллиардов рублей, которые Кремль давал ежегодно чеченцу, просто-таки "сгорели". Однако с началом частичной мобилизации в России солдаты самопровозглашенного диктатора получили новую задачу. С сентября месяца они должны дисциплинировать солдат и не давать им дезертировать. Такие мероприятия проходят под страхом смерти для "мобиков". Об этом свидетельствуют многочисленные видео, распространяемые по сети.

Наемники Кадырова контролировали побег оккупантов из Херсона

Показательна в этой истории свидетельство о том, как бежали русские захватчики с правого берега Херсона в ноябре. Журналисты утверждают, что враждебное командование позволяло первыми "эвакуироваться" с Юга Украины опытным воинам, а "мобики" и кадыровцы были позади. Вторые, собственно, выполняли роль "наблюдателей", чтобы не было дезертирства.

В антикадыровских чеченских телеграмм-каналах было распространено видео, на котором один из солдат Кадырова в окопе руководит российскими подразделениями из-под линии фронта. Когда солдаты бегут с поля боя, он требует объяснений от воина, который говорит ему, что их позиция не может противостоять артиллерии.

– констатируют в WSJ.

Кадыровцы способны только проводить зачистки и пытать людей.

В то же время следует сказать, что наемников Кадырова отправляли уже в оккупированные Россией города, в частности Бучу, Мариуполь и Северодонецк, чтобы они охотились на украинских шпионов и партизан. Кроме того, кадыровцы ходили от квартиры к квартире, допрашивали, задерживали и пытали людей.

Люди Кадырова производят операции по зачистке после того, как боевые действия закончены. Они делают самую грязную работу, пытки,

– утверждает правозащитница Мария Давидссон.

Собственно, на ужасном видео, опубликованном в социальных сетях, было видно, как кадыровец в Северодонецке кастрирует украинского пленника перед тем, как его застрелили.