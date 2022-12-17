Ні для кого не секрет, що Путін сподівався на швидку перемогу у війні з Україною, тому навіть доручив Кадирову вбити главу нашої держави Володимира Зеленського. Проте бліцкриг "другій армії світу" не вдався, і російській владі доводиться продовжувати вливати фантастичні суми рублів у кадирівців, сподіваючись на "чудо", бо інакше, вочевидь, перемогти Росії не вдасться.

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Кадирівці стали "наглядачами за дисципліною"

Як зазначають журналісти The Wall Street Journal, починав Кадиров дуже впевнено. На початку повномасштабного вторгнення він записував відеопослання Володимиру Зеленського та розповідав про "кінець", який скоро чекає на Україну. Проте Збройні Сили швидко дали зрозуміти ворогу, що йому тут не місце та розгромили найманців самопроголошеного лідера Чечні.

Як і інших російських підрозділів на лінії фронту, чеченців очікував жорстокий опір. Перша з трьох груп кадирівців була майже повністю знищена на підступах до Києва. Дві інші – зупинили просування, щоб перегрупуватися, так і не дійшовши до столиці. Для Путіна і Кадирова – це був справжній виклик, натомість як пан Зеленський не тільки вижив, але й "процвітав",

– пишуть у ЗМІ.

Згодом військо Рамзана Кадирова остаточно довело, що не може воювати, і фактично 6 мільярдів рублів, які Кремль давав щороку чеченцю, просто-таки "згоріли". Однак з початком часткової мобілізації в Росії солдати самопроголошеного диктатора отримали нове завдання. Від вересня місяця вони повинні дисциплінувати солдат і не давати їм дезертувати. Такі заходи відбуваються під страхом смерті для "мобіків". Про це свідчать численні відео, що поширюються мережею.

Найманці Кадирова контролювали втечу окупантів з Херсона

Показовою в цій історії є свідчення про те, як тікали російські загарбники з правого берега Херсонщини у листопаді. Журналісти стверджують, що вороже командування давало змогу першими "евакуюватись" з Півдня України досвідченим воякам, натомість як "мобіки" та кадирівці були позаду. Другі, власне, виконували роль "наглядачів", аби не було дезертирства.

У антикадирівських чеченських телеграм-каналах було поширене відео, на якому один із солдатів пана Кадирова в окопі керує російськими підрозділами з-під лінії фронту. Коли солдати тікають з поля бою, він вимагає пояснень від вояка, який каже йому, що їхня позиція не може протистояти артилерії,

– констатують у WSJ.

Кадирівці здатні лише проводити зачистки та катувати людей

Водночас варто сказати, що найманців Кадирова відправляли уже в окуповані Росією міста, зокрема Бучу, Маріуполь і Сєвєродонецьк, аби ті полювали на українських шпигунів та партизанів. Окрім того, кадирівці ходили від квартири до квартири, допитували, затримували та катували людей.

Люди Кадирова проводять операції по зачистці після того, як бойові дії закінчені. Вони роблять найбруднішу роботу, тортури,

– стверджує правозахисниця Марія Давідссон.

Власне, на жахливому відео, опублікованому в соціальних мережах, було видно, як кадирівець в Сєвєродонецьку каструє українського полоненого перед тим, як його застрелили.