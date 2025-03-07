"Врет 21 раз в день": политолог разобрал тактику Трампа

Дональд Трамп постоянно делает противоречивые заявления. Впрочем, это вполне продуманные и не эмоциональные высказывания, а реальная холодная тактика президента США.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала политолог Михаил Савва. Он отметил, что эта стратегия называется "утопить в потоке лжи". Информация должна быть разной, и ее должно быть много.

Смотрите также У Путина нет шансов: что Трамп уже сделал, чтобы заставить Россию к переговорам

Также она должна быть противоречивой и даже откровенной ложью.

Какой эффект имеет такая тактика

"Есть такая интересная статистика по итогам первой каденции Трампа. Фактчекеры из Washington Post подсчитали, сколько раз Трамп солгал, когда он был президентом. Они насчитали 3758 случаев. То есть, в среднем он врал 21 раз в сутки. Это большой показатель для любого человека, не только для президента", – сказал Михаил Савва.

Он добавил, что такая тактика имеет интересный и неожиданный эффект. Когда люди ныряют в этот поток, то они дезориентируются, не знают, где правда, чему можно верить, а чему нельзя, и у них возникает желание идти за сильным лидером. И вот он – президент Трамп выступает сильным лидером.

То есть это такая стратегия работы с избирателями, и нас она затрагивает так же,

– добавил Михаил Савва.

Он подытожил, что вряд ли у команды Дональда Трампа есть четкое понимание, что делать с Россией, или с самим Владимиром Путиным, однако они пытаются заверить, что имеют план и договоренности.