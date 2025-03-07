Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время речи в Овальном кабинете.

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"Путин не хотел начинать войну"

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что война в Украине могла бы никогда не начаться. Американский президент напомнил, что во время его первого срока, Путин не вел боевых действий, но в 2022 году решился на вторжение.

В то же время Трамп заявил, что всегда имел хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, президент США считает, что он президент России хочет закончить войну.

У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. Он хочет завершить войну. Он не хотел ее начинать,

– заявил Трамп.

Более того, президент США также считает, что ему якобы будет "легче иметь дело с Россией, чем с Украиной".

"Я имею в виду, что они бомбардируют и бомбардируют к черту прямо сейчас. И я сделал заявление, очень сильное заявление... Мы пытаемся им помочь, а Украина должна взяться за дело и выполнить работу", – заявил Трамп.