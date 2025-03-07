Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час промови в Овальному кабінеті.

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"Путін не хотів починати війну"

Дональд Трамп вкотре повторив, що війна в Україні могла б ніколи не початися. Американський президент нагадав, що під час його першого строку, Путін не вів бойових дій, але у 2022 році наважився на вторгнення.

Водночас Трамп заявив, що завжди мав гарні відносини з російським диктатором Владіміром Путіним. Ба більше, президент США вважає, що він президент Росії хоче закінчити війну.

У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Він хоче завершити війну. Він не хотів її починати,

– заявив Трамп.

Ба більше, президент США також вважає, що йому буцімто буде "легше мати справу з Росією, аніж з Україною".

"Я маю на увазі, що вони бомбардують і бомбардують до біса прямо зараз. І я зробив заяву, дуже сильну заяву... Ми намагаємося їм допомогти, а Україна повинна взятися за справу і виконати роботу", – заявив Трамп.