Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що тепер на адміністрацію Дональда Трампа тисне громадська думка, адже більшість американців вважають Владіміра Путіна винуватцем війни. А європейці засумнівалися в надійності гарантій безпеки, які можуть надавати США.

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"Ви в Конгресі пообіцяли допомогу країні, з якою підписували Будапештський меморандум, з якою укладені безпекові домовленості, затверджені Конгресом. І ви самочинно відмовляєтеся від цього, звинувачуючи країну, що стала жертвою агресії. Тепер вам не віритимуть", – сказав Тарас Загородній.

Які "козирі" має Україна

Він додав, що ситуація в адміністрації Трампа непроста, хоча вони намагаються це приховати. США тиснуть на Україну, припиняючи військову допомогу та обмежуючи розвідувальні дані. Однак уже дві ядерні держави – Велика Британія та Франція – заявили, що допоможуть Україні.

Ну, добре, Starlink можна замінити. А чим ще ви будете лякати українців? Ви ж зрозумійте: вони хочуть швидко це зробити, бо далі росіяни захлинатимуться у власній кризі. Я б тут не поспішав, тягнув час, бив по території Росії максимально й дотискував американців,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що для України зараз головне – це ракети ППО. Бронетехніка може трохи зачекати, а дрони та іншу зброю країна може виробляти сама. Український військово-промисловий комплекс може суттєво допомогти європейцям. Лише потрібно залучити їхнє фінансування.

"Українці швидше й ефективніше багато чого зроблять. І в України є технології, яких немає в багатьох європейських країнах. Українці можуть створити ракету з дальністю 7 тисяч кілометрів і дешевше, ніж європейці. У нас є "козирі" – армія та ВПК. Лібералізуйте ринок, щоб інвестори вкладали гроші, вони повинні бачити віддачу. Просто дайте можливість експортувати. Інвестуйте в нас – виготовимо дрони, ракети, і всі будуть задоволені", – сказав Загородній.

Він додав, що згодом може виявитися, що значна частина американської зброї Європі вже не знадобиться.