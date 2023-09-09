Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, какими методами россияне "поощряют" медработников работать на временно оккупированных территориях. Ликвидированных оккупантов, которым госпиталь уже не поможет, просто сжигают в мобильных крематориях.

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Ситуация с госпиталями и больницами

Всего на территории временно оккупированной Запорожской области осталось две больницы, оказывающих помощь гражданским. Это Мелитопольская и Бердянская. Все остальные превращены в военные госпитали, так же как школы и детские сады.

Сейчас враг массово открывает новые военные госпитали для того, чтобы размещать раненых. На Запорожье также приезжают врачи из временно аннексированного Крыма для того, чтобы работать на линии фронта.

"Их (врачей – 24 Канал) просто покупают. Если обычно зарплата врача на временно оккупированном Крымском полуострове 20 – 30 тысяч рублей, то в военном госпитале в Запорожской области им дают 100 – 200 тысяч рублей. Их покупают и они приезжают", – сказал Федоров.

Какие методы используют россияне, чтобы "поощрить" врачей работать на фронте: смотрите видео

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