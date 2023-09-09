Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, якими методами росіяни "заохочують" медпрацівників працювати на тимчасово окупованих територіях. Ліквідованих окупантів, яким шпиталь вже не допоможе, просто спалюють у мобільних крематоріях.

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Ситуація зі шпиталями та лікарнями

Всього на території тимчасово окупованої Запорізької області залишилося дві лікарні, які надають допомогу цивільним. Це Мелітопольська і Бердянська. Всі інші перетворені у військові шпиталі, так само як школи та дитячі садочки.

Зараз ворог масово відкриває нові військові шпиталі для того, аби розміщувати там поранених. На Запоріжжя також приїжджають лікарі з тимчасово анексованого Криму для того, щоб працювати на лінії фронту.

"Їх (лікарів – 24 Канал) просто купують. Якщо зазвичай зарплата лікаря на тимчасово окупованому Кримському півострові 20 – 30 тисяч рублів, то у військовому шпиталі в Запорізькій області їм дають 100 – 200 тисяч рублів. Їх купляють і вони приїжджають", – мовив Федоров.

Які методи використовують росіяни, щоб "заохотити" лікарів працювати на фронті: дивіться відео

Втрати російських загарбників