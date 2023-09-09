Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, якими методами росіяни "заохочують" медпрацівників працювати на тимчасово окупованих територіях. Ліквідованих окупантів, яким шпиталь вже не допоможе, просто спалюють у мобільних крематоріях.
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Ситуація зі шпиталями та лікарнями
Всього на території тимчасово окупованої Запорізької області залишилося дві лікарні, які надають допомогу цивільним. Це Мелітопольська і Бердянська. Всі інші перетворені у військові шпиталі, так само як школи та дитячі садочки.
Зараз ворог масово відкриває нові військові шпиталі для того, аби розміщувати там поранених. На Запоріжжя також приїжджають лікарі з тимчасово анексованого Криму для того, щоб працювати на лінії фронту.
"Їх (лікарів – 24 Канал) просто купують. Якщо зазвичай зарплата лікаря на тимчасово окупованому Кримському півострові 20 – 30 тисяч рублів, то у військовому шпиталі в Запорізькій області їм дають 100 – 200 тисяч рублів. Їх купляють і вони приїжджають", – мовив Федоров.
Які методи використовують росіяни, щоб "заохотити" лікарів працювати на фронті: дивіться відео
Втрати російських загарбників
- Протягом 7 вересня Збройні Сили України знищили 640 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські бійці відправили до пекла вже 267 540 російських загарбників.
- Втрати ворога у техніці вражають не менше. До прикладу, спалено 4 529 танків, 8 726 бойових броньованих машин, 5 753 артилерійських систем, 754 РСЗВ та ще багато різного.
- Зазначимо, що наприкінці серпня українським військовим вдалося знищити рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога та станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е".