В общей сложности Немчинов получал "на руки" около 45 тысяч гривен зарплаты в месяц. Фактический размер его выплат больше, однако следует вычесть налоги. Об этом в правительстве сообщили в ответ на запрос 24 канала.

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Кроме февраля, относительно большие выплаты чиновник получил в конце года. Его зарплата за декабрь составила 60 тысяч. Меньше всего министр имел в марте – 41 тысячу.

Какую зарплату получал Немчинов

Январь

Фактически полученная зарплата составила 45 101 гривну.

Начисленная была на уровне 56 026 гривен.

В частности, должностной оклад составил 56 026 гривен. Налоги – 10 925 гривен.

Февраль

Полученная зарплата – 87 314 гривен.

Начисленная – 108 465 гривен. Должностной оклад – 46 775, отпускные – 5 175, денежная помощь к отпуску – 56 514,14 гривен.

Налоги – 21 150 гривен.

Март

Полученная зарплата – 41 443 гривны.

Начисленная – 51 482 гривны. Должностной оклад – 51 482 гривны, а налоги – 10 039 гривен.

Апрель

Полученная зарплата – 44 299 гривен.

Начисленная – 55 030 гривен. Должностной оклад – 55 030, а налоги – 10 730.

Май

Полученная зарплата – 44 299 гривен.

Начисленная – 55 030 гривен. Должностной оклад – 48 915, зарплата за время командировки – 6 114. Налоги – 10 730 гривен.

Июнь

Полученная зарплата – 44 361 гривна.

Начисленная – 55 107. Должностной оклад составил 46 775, зарплата за время командировки – 8 254. Сумма налогов – 10 745.

Июль

Полученная зарплата – 44 190 гривен.

Начисленная – 54 894. Должностной оклад – 42 523, отпуск – 3 602, зарплата за время командировки – 8 706. Сумма налогов составила 10 704 гривен.

Август

Полученная зарплата – 41 068 гривен.

Начисленная – 51 016 гривен. Должностной оклад составлял 39 212, отпуск – 9 114, зарплата за время командировки – 2 630. Налоги – 9 948 гривен.

Сентябрь

Полученная зарплата – 44 406 гривен.

Начисленная – 55 163 гривны. В частности, должностной оклад – 52 528 гривен, зарплата за время командировки – 2 558. Налоги – 10 756 гривен.

Октябрь

Полученная зарплата – 45 071 гривна.

Начисленная – 55 989 гривен. Должностной оклад – 31 182, отпуск – 16 532, зарплата за время командировки – 8 254. Налоги – 10 917 гривен.

Ноябрь

Полученная зарплата – 57 157 гривен.

Начисленная – 71 003 гривны. Должностной оклад – 68 920, зарплата за время командировки – 2083 гривен. Сумма налогов – 13 845.

Декабрь

Полученная зарплата – 60 056 гривен.

Начисленная – 74 603 гривны. Должностной оклад – 59 413, отпуск – 5 791, зарплата за время командировки – 9 398. Налоги – 14 547 гривен.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский в 2021 году заработал 336 тысяч гривен. Должностной оклад составил всего 28 тысяч гривен. Надбавки и премии главе государства не предусмотрены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал около 600 тысяч гривен.