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      Какую альтернативу нашли украинцы российским товарам: интересные предложения

      28 Читати новину українською

      Пока россияне остались на Новый год без украинского вина и шоколада, расширив список товаров, которые запрещены к ввозу, в нашей стране все российские товары уже давно – под запретом. Однако журналисты 24 канала проверили, можно ли в Украине приобрести неразрешенную продукцию и есть ли альтернатива российскому шоколада, косметике и одежде.

      Если ввести в интернете "шоколад из России", то можно получить множество вариантов. На одном из украинских сайтов беспрепятственно можно заказать плитку с московской фабрики. Однако спрос на соседскую кондитерку так велик, что получить "made in Russia" можно только через неделю.

      Читайте также: От гигиенических прокладок до вина и тракторов: импорт каких товаров из Украины запретила Россия

      Так уже два года обходят запрет на российские товары. В перечне несколько десятков того, на что наложили табу – от колбасы, корма для животных, порезанного тонкими кусочками картофеля до средств гигиены. Несмотря на ухищрения введение санкций дало результат.

      російський товар
      Российский товар на украинских сайтах

      "Количество экспорта и импорта с Россией упало с началом войны где-то в 5 раз", – отметил активист Святослав Литинский.

      Я приобрела на украинском косметическом сайте российский скраб для тела. Производитель хвастается особыми отечественными ингредиентами – сахалинским перцем. На сайте вы можете найти альтернативу – украинский скраб. Цена та же, а качество не хуже,
      – рассказала корреспондент 24 канала Алена Чернецкая.

      Кроме скраба, компания производит все возможные средства для ухода – шампуни, гели для душа, бальзамы после бритья, и более экзотическое, а именно кремы с гиалуроновой кислотой, красной икрой и гоммаж для лица. Товары от 40 до нескольких сотен гривен.

      Компания "Ремос" первой начала в Украине производить натуральную косметику, еще десять лет назад. За это время игроков на рынке существенно увеличилось. Несмотря на это количество их покупателей в последние годы существенно возросло.

      Есть тренд на покупку украинских продуктов. Он появился, он рос очень динамично,
      – сказал коммерческий директор компании "Ремос" Тарас Тараскевич.

      Основательница проекта Made in Ukraine Юлия Савостина провела эксперимент – год пользовалась только украинскими товарами. Это было еще шесть лет назад. Тогда найти "made in Ukraine" было еще той задачей. Однако Юлия с ним справилась.

      "Я ездила по городам, смотрела в маленьких магазинчиках, которые где-то прятались в подвальных помещениях, я ходила на рынки", – вспомнила Савостина.

      После эксперимента Юлия организовала фестиваль украинских товаров. Поэтому с уверенностью может сказать, что сейчас "найти украинское" является вполне реальной задачей. Особый толчок получило производство мебели, текстиля и керамики. Кроме украинского ассортимента, после запрета российских товаров, украинцы начали получать качественный из-за рубежа.

      Отказываться от товаров с российским кодом 46 украинцы начали в начале войны. Впоследствии к общественному бойкоту присоединились и чиновники, которые приняли перечень запрещенных товаров, который действует уже три года. И хотя в России неоднократно заявляли, что не очень чувствуют, что украинский рынок не нуждается российских товаров, год назад в РФ заговорили об изменении штрихкода, вероятно, чтобы обойти торговые санкции.

      К слову, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошло 245 физических лиц и компаний.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Санкции России против Украины Бизнес Санкции
      Источник: 24 канал
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