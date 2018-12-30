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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Яку альтернативу знайшли українці російським товарам: цікаві пропозиції

      451 Читать новость на русском

      Поки росіяни залишились на Новий рік без українського вина і шоколаду, розширивши список товарів, які заборонені до ввезення, в нашій країні всі російські товари вже давно – під забороною. Однак журналісти 24 каналу перевірили, чи можна в Україні придбати недозволену продукцію і чи є альтернатива російському шоколаду, косметиці та одягу.

      Коли ввести в інтернеті "шоколад з Росії", то можна отримати безліч варіантів. На одному з українських сайтів без перешкод можна замовити плитку з московської фабрики. Однак попит на сусідську кондитерку такий великий, що отримати "made in Russia" можна аж через тиждень.

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      Так вже два роки обходять заборону на російські товари. В переліку декілька десятків того, на що наклали табу – від ковбаси, корму для тварин, порізаної тонкими шматочками картоплі до засобів гігієни. Попри хитрощі введення санкцій дало результат. 

      російський товар
      Російський товар на українських сайтах

      "Кількість експорту та імпорту з Росією впала з початком війни десь в 5 разів", – зазначив активіст Святослав Літинський.

      Я придбала на українському косметичному сайті російський скраб для тіла. Виробник вихваляється особливими вітчизняними інгредієнтами – сахалінським перцем. На сайті ви можете знайти альтернативу – український скраб. Ціна та сама, а якість не гірша,
      – розповіла кореспондентка 24 каналу Альона Чернецька.

      Окрім скрабу, компанія виготовляє усі можливі засоби для догляду – шампуні, гелі для душу, бальзами після гоління, та більш екзотичне, а саме креми з гіалуроновою кислотою, червоною ікрою і гамаж для обличчя. Товари від 40 до декілька сотень гривень.

      Компанія "Ремос" першою почала в Україні виготовляти натуральну косметику, ще десять років тому. За цей час гравців на ринку суттєво збільшилося. Попри це кількість їхніх покупців в останні роки суттєво зросла.

      Є тренд на купівлю українських продуктів. Він з'явився, він ріс дуже динамічно,
      – сказав комерційний директор компанії "Ремос" Тарас Тараскевич.

      Засновниця проекту Made in Ukraine Юлія Савостіна провела експеримент – рік користувалася тільки українськими товарами. Це було ще шість років тому. Тоді знайти "made in Ukraine" було ще тим завданням. Проте Юлія з ним впоралася.

      "Я їздила по містах, дивилася у маленьких крамничках, які десь ховалися в підвальних приміщеннях, я ходила на ринки", – пригадала Савостіна.

      Після експерименту Юлія організувала фестиваль українських товарів. Тому із впевненістю може сказати, що зараз "знайти українське" є цілком реальним завданням. Особливий поштовх отримало виробництво меблів, текстилю та кераміки. Окрім українського асортименту, після заборони російських товарів, українці почали отримувати якісний з-за кордону. 

      Відмовлятися від товарів із російським кодом 46 українці почали на початку війни. Згодом до громадського бойкоту долучилися й урядовці, які ухвалили перелік заборонених товарів, який діє вже три роки. І хоча в Росії неодноразово заявляли, що не дуже й відчувають, що український ринок вже не потребує російських товарів, рік тому у РФ заговорили про зміну штрихкоду, ймовірно, щоб обійти торговельні санкції. 

      До слова, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Санкції Бізнес Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
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