В монастыре, что в селе Онишковцы на Ровенщине под патронатом Московского патриархата состоялся фестиваль, посвященный 100-летию памяти русской царской семьи. Во время мероприятия дети прославляли Романовых, как святых. Вполне вероятно, к этому имеют отношение как сам Кремль, так и его спецслужбы.

В фестивале воскресных школ в Ровенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата участие приняли более полутысячи детей из разных уголков Украины, пишет ТСН.

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"На входе в скит женского монастыря – надпись о святой Руси. Далее – стенд с цитатой одного из архимандритов Русской православной церкви. Старшая монахиня объясняет, молитвы, в частности, за царскую семью, являются общими для всех православных", – отмечают журналисты.

По словам представителей издания, священнослужители детям, принимавшим участие в мероприятии, подарили книгу о царской семье Романовых.

Заметим, что Николай II за расстрел мирных людей на Ходынском поле вошел в историю как кровавый, поэтому в Украинской православной церкви Киевского патриархата чествованию памяти русских царей в Ровенской области удивляются и называют это во время русско-украинской войны нонсенсом.

Также в УПЦ КП подчеркивают, что Николай II не является святым для Украинской церкви.

"Он является святым только русской церкви. Ни святым болгарской, сербской, иерусалимской. Я бы сказал, скажи, кто твой святой, и я скажу о твоей церкви", – отметил настоятель прихода Пророка Ильи в Житомирской области протоиерей Виталий Эйсмонт.

Как убеждает он, в проведении таких фестивалей в Ровенской области ощутима рука Кремля, "чтобы пустить беспокойство в этом регионе".

Добавим, что в прошлом году также состоялся этот фестиваль, и тогда дети также пели о русской земле.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Московский Патриархат привлек 600 детей в Ровенской области к чествованию "памяти царской семьи". Отмечалось, что организация происходила на достаточно высоком уровне: священнослужители несовершеннолетним шили костюмы и готовили выступления.