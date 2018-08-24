07:37
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Яку мету переслідує Кремль, змушуючи дітей прославляти Царську сім'ю на Рівненщині

496
УПЦ МП організувала масштабний фестиваль на Рівненщині: українські діти прославляли російського царя
УПЦ МП організувала масштабний фестиваль на Рівненщині: українські діти прославляли російського царя / Радіо ТРЕК

У монастирі, що у селі Онишківці на Рівненщині під патронатом Московського патріархату відбувся фестиваль, присвячений 100-річчю пам'яті російської царської сім'ї. Під час заходу діти прославляли Романових, як святих. Цілком імовірно, до цього мають стосунок як сам Кремль, так і його спецслужби.

У фестивалі недільних шкіл у Рівненській єпархії Української православної церкви Московського патріархату участь взяли понад півтисячі дітей із різних куточків України, пише ТСН.

Читайте також: Чому Московський патріархат не хоче йти на жодні діалоги з Київським

"На вході до скиту жіночого монастиря – напис про святу Русь. Далі – стенд із цитатою одного з архімандритів Російської православної церкви. Старша монахиня пояснює, молитви, зокрема, за царську сім'ю, є спільними для усіх православних", – зазначають журналісти.

За словами представників видання, священнослужителі дітям, що брали участь у заході подарували книжку про царську родину Романових.
Зауважимо, що Микола II за розстріл мирних людей на Ходинському полі увійшов в історію як кривавий, відтак в Українській православній церкві Київського патріархату відзначенню пам'яті російських царів на Рівненщині дивуються та називають це у час російсько-української війни нонсенсом.

Також в УПЦ КП наголошують, що Микола II не є святим для Української церкви.

"Він є святим тільки російської церкви. Ні є святим болгарської, сербської, єрусалимської. Я би сказав, скажи, хто твій святий, і я скажу про твою церкву", – зауважив настоятель парафії Пророка Іллі на Житомирщині протоієрей Віталій Ейсмонт.

Як переконує він, у проведенні таких фестивалів на Рівненщині відчутно руку Кремля, "щоб пустити неспокій у цьому регіоні".

Додамо, що минулоріч також відбувся цей фестиваль, і тоді діти також співали про руську землю.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Московський Патріархат залучив 600 дітей на Рівненщині до вшанування "пам'яті Царської сім'ї". Зазначалося, що організація відбувалася на досить високому рівні: священнослужителі неповнолітнім шили костюми та готували виступи.

Теги: Новини України УПЦ МП Україна – Росія Новини Росії релігія Рівне Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
23 серпня, 22:24 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
23 серпня, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
23 серпня, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
23 серпня, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
23 серпня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Зірка Барселони втретє став батьком
 17 травня 2017 , 12:49
Топ-новини: Соболь перейшов у Славію, Барселона готує 2 коштовні трансфери
 10 серпня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук