У монастирі, що у селі Онишківці на Рівненщині під патронатом Московського патріархату відбувся фестиваль, присвячений 100-річчю пам'яті російської царської сім'ї. Під час заходу діти прославляли Романових, як святих. Цілком імовірно, до цього мають стосунок як сам Кремль, так і його спецслужби.

У фестивалі недільних шкіл у Рівненській єпархії Української православної церкви Московського патріархату участь взяли понад півтисячі дітей із різних куточків України, пише ТСН.

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"На вході до скиту жіночого монастиря – напис про святу Русь. Далі – стенд із цитатою одного з архімандритів Російської православної церкви. Старша монахиня пояснює, молитви, зокрема, за царську сім'ю, є спільними для усіх православних", – зазначають журналісти.

За словами представників видання, священнослужителі дітям, що брали участь у заході подарували книжку про царську родину Романових.

Зауважимо, що Микола II за розстріл мирних людей на Ходинському полі увійшов в історію як кривавий, відтак в Українській православній церкві Київського патріархату відзначенню пам'яті російських царів на Рівненщині дивуються та називають це у час російсько-української війни нонсенсом.

Також в УПЦ КП наголошують, що Микола II не є святим для Української церкви.

"Він є святим тільки російської церкви. Ні є святим болгарської, сербської, єрусалимської. Я би сказав, скажи, хто твій святий, і я скажу про твою церкву", – зауважив настоятель парафії Пророка Іллі на Житомирщині протоієрей Віталій Ейсмонт.

Як переконує він, у проведенні таких фестивалів на Рівненщині відчутно руку Кремля, "щоб пустити неспокій у цьому регіоні".

Додамо, що минулоріч також відбувся цей фестиваль, і тоді діти також співали про руську землю.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Московський Патріархат залучив 600 дітей на Рівненщині до вшанування "пам'яті Царської сім'ї". Зазначалося, що організація відбувалася на досить високому рівні: священнослужителі неповнолітнім шили костюми та готували виступи.