Какую дискредитацию Украины подготовили оккупанты на Донбассе

Боевики на оккупированном Донбассе в очередной раз хотят скомпрометировать Украину. На этот раз они хотят показать, что официальный Киев здесь создает гуманитарную катастрофу, а это для украинской стороны может иметь весьма неприятные последствия.

Об этом пишет военный журналист Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

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Для дискредитации Украины и с целью показать, что украинская власть создает на Донбассе гуманитарную катастрофу, мерзавцы начали обесточивать отдельные районы Донецка, а потому не может быть и речи о возвращении Киеву контроля. Все это намеренно делается в день встречи лидеров ведущих стран планеты по случаю столетия окончания Первой мировой войны,

– отметил он.

По словам представителя СМИ, весь этот цирк сопровождается информационно, с публикацией критики и возмущения в сторону Украины в прессе.

"Жаль обманутых, оболваненных пропагандой людей. Но России традиционно плевать – "бабы еще нарожают", – подытожил Гай.

К слову, недавно на Донбассе произошла еще одна неприятная гуманитарная ситуация. так, 26 сентября стало известно, что в Макеевке на оккупированной Донетчине произошло массовое отравление людей питьевой водой из-за неисправной системы ее дезинфекции. Сначала в больницу попали 39 человек, среди которых были 2 детей. Впоследствии стало известно, что количество госпитализированных вследствие отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке людей увеличилось. Обвинений в сторону Украины со стороны боевиков не было, однако они пытались всеми силами скрыть масштабы катастрофы.