Яку дискредитацію України підготували окупанти на Донбасі
Бойовики на окупованому Донбасі вкотре хочуть скомпрометувати Україну. Цього разу вони хочуть показати, що офіційний Київ тут створює гуманітарну катастрофу, а це для української сторони може мати вельми неприємні наслідки.
Про це пише воєнний журналіст Мирослав Гай на своїй сторінці у Facebook.
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Для дискредитації України та з метою показати, що українська влада створює на Донбасі гуманітарну катастрофу, мерзотники почали знеструмлювати окремі райони Донецька, а тому не може бути й мови про повернення контролю Києву. Все це навмисно робиться у день зустрічі лідерів провідних країн планети з нагоди ссторіччя закінчення першої світової війни,
– зауважив він.
За словами представника ЗМІ, увесь цей цирк супроводжується інформаційно, з публікацією критики та обурення у бік України в пресі.
"Шкода обдурених, оболваненних пропагандою людей. Але Росії традиційно плювати – "Баби ще народять", – підсумував Гай.
До слова, нещодавно на Донбасі відбулася ще одна неприжмна гуманітарна ситуація. так, 26 вересня стало відомо, що в Макіївці на окупованій Донеччині сталося масове отруєння людей питною водою через несправну систему її дезінфекції. Спершу до лікарень потрапили 39 людей, серед яких були 2 дітей. Згодом стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння питною водою в окупованій Макіївці людей збільшилася. Обвинувачень у бік України з боку бойовиків не було, натомість вони намагалися всіма силами приховати масштаби катастрофи.
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