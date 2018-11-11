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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Яку дискредитацію України підготували окупанти на Донбасі

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      Задля дискредитації України бойовики почали знеструмлювати окремі райони окупованого Донецька, – журналіст
      Задля дискредитації України бойовики почали знеструмлювати окремі райони окупованого Донецька, – журналіст / Соцмережі

      Бойовики на окупованому Донбасі вкотре хочуть скомпрометувати Україну. Цього разу вони хочуть показати, що офіційний Київ тут створює гуманітарну катастрофу, а це для української сторони може мати вельми неприємні наслідки.

      Про це пише воєнний журналіст Мирослав Гай на своїй сторінці у Facebook.

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      Для дискредитації України та з метою показати, що українська влада створює на Донбасі гуманітарну катастрофу, мерзотники почали знеструмлювати окремі райони Донецька, а тому не може бути й мови про повернення контролю Києву. Все це навмисно робиться у день зустрічі лідерів провідних країн планети з нагоди ссторіччя закінчення першої світової війни,
      – зауважив він.

      За словами представника ЗМІ, увесь цей цирк супроводжується інформаційно, з публікацією критики та обурення у бік України в пресі.

      "Шкода обдурених, оболваненних пропагандою людей. Але Росії традиційно плювати – "Баби ще народять", – підсумував Гай.

      До слова, нещодавно на Донбасі відбулася ще одна неприжмна гуманітарна ситуація. так, 26 вересня стало відомо, що в Макіївці на окупованій Донеччині сталося масове отруєння людей питною водою через несправну систему її дезінфекції. Спершу до лікарень потрапили 39 людей, серед яких були 2 дітей. Згодом стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння питною водою в окупованій Макіївці людей збільшилася. Обвинувачень у бік України з боку бойовиків не було, натомість вони намагалися всіма силами приховати масштаби катастрофи. 

      Теги: Новини України Новини політики Новини Донецька Війна на Донбасі Катастрофа Електроенергія
      Джерело: 24 канал
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