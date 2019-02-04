Какую компенсации получат страны, которые пострадали от российской агрессии

Европейский суд по правам человека вынес решение о справедливой компенсации по делу Грузии против России. Суд обязал Москву выплатить Тбилиси 10 000 000 евро компенсации. Сегодня, в производстве ЕСПЧ находится пять дел "Украина против России".

Как решение, вынесенное судом в пользу Грузии, отразится на наших делах, узнала журналистка 24 канала.

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31 января 2019 года Европейский суд по правам человека вынес решение о справедливой компенсации по делу "Грузия против России". Дело касалось административной практики массовых арестов и высылки граждан Грузии из Российской Федерации. Такие факты были зафиксированы в течение российско-грузинской войны 2008 года. Решение по существу было вынесено судом еще 3 июля 2014 года. Тогда суд установил нарушение Россией нескольких статей Конвенции о защите прав и основных свобод.

Решение суда от 31 января касалось компенсации. На основании представлений сторон, суд определил, что указанная практика касалась примерно 1 500 человек и назначил пострадавшим компенсацию от 2 до 15 000 евро на человека (в зависимости от степени тяжести причиненного вреда).

Мы получили решение по первоначальному делу "Грузия против России". Оно было рассмотрено по существу после войны, еще в 2014 году. Тогда суд продемонстрировал, какие решения будут в дальнейшем приняты. Это решение, непосредственно, касалось компенсации. Сначала суд не мог рассмотреть это дело по компенсации и отложил его, сейчас мы получили его продолжение,

– сказал 24 каналу адвокат, специалист по защите прав в ЕСПЧ Андрей Кристенко.

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В общем, Российскую Федерацию обязали уплатить Грузии 10 000 000 евро компенсации.

Хотя это решение и касалось Грузии, но оно повлияет и на многочисленные исковые заявления "Украина против России". Ведь это будет очередной судебный прецедент, благодаря которому пострадавшие от российской агрессии смогут получить компенсацию.

Это решение следует рассматривать через призму компенсации. Благодаря ему можно предположить – сколько получат потенциальные заявители. Так, за незаконное лишение свободы, выдворение, принудительное введение в российское гражданство каждый пострадавший заявитель сможет получить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро компенсации. Если это будут грубые нарушения (потеря жизни или близкого родственника, нанесения существенного вреда здоровью) – компенсация будет составлять от нескольких десятков до сотен тысяч евро,

– объясняет адвокат.

Хотя раньше Россия и заявляла, что не будет выполнять решения международных судов, но выборочно они будут это делать. Ведь российский Конституционный суд сказал, что в некоторых случаях последнее слово за ним. То есть именно Конституционный суд России будет решать – согласуется ли решение международного суда по внутренним законодательством или нет, то есть будут ли они выполнять его.

Безусловно факт принятия этого решения является положительным для Украины. Рано или поздно власть в России изменится и тогда эти решения будут выполнять.