Яку компенсації отримають країни, які постраждали від російської агресії

Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо справедливої сатисфакції у справі Грузії пороти Росії. Суд зобов'язав Москву сплатити Тбілісі 10 000 000 євро справедливої сатисфакції. Сьогодні, у провадженні ЄСПЛ знаходиться п'ять справ "Україна проти Росії".

Як рішення, винесене судом на користь Грузії, відіб'ється на наших справах, дізналась журналістка 24 каналу.

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31 січня 2019 року Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо справедливої сатисфакції у справі "Грузія проти Росії". Справа стосувалась адміністративної практики масових арештів та висилки громадян Грузії з Російської Федерації. Такі факти було зафіксовано протягом російсько-грузинської війни 2008 року. Рішення по суті було винесено судом ще 3 липня 2014 року. Тоді суд встановив порушення Росією кількох статей Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

Рішення суду від 31 січня стосувалось справедливої сатисфакції. На підставі подань сторін, суд визначив, що зазначена практика стосувалась приблизно 1 500 осіб та призначив постраждалим компенсацію від 2 до 15 тисяч євро на людину (в залежності від ступеня тяжкості завданої шкоди).

Ми отримали рішення по первісній справі "Грузія проти Росії". Вона була розглянута по суті після війни, ще в 2014 році. Тоді суд продемонстрував, які рішення будуть надалі прийняті. Це рішення, безпосередньо, стосувалось компенсації. Спочатку суд не міг розглянути цю справу щодо компенсації й відклав її, зараз ми отримали його продовження,

– сказав 24 каналу адвокат, спеціаліст із захисту прав у ЄСПЛ Андрій Крістенко.

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Загалом, Російську Федерацію зобов'язали сплатити Грузії 10 000 000 євро справедливої сатисфакції.

Хоч це рішення й стосувалось Грузії, але воно матиме вплив й на численні позовні заяви "Україна проти Росії". Адже це буде черговий судовий прецедент, завдяки якому постраждалі від російської агресії зможуть отримати компенсацію.

Це рішення варто розглядати через призму компенсації. Завдяки йому можна передбачити – скільки отримають потенційні заявники. Так, за незаконне позбавлення свободи, видворення, примусове введення в російське громадянство кожен постраждалий заявник зможе отримати від кількох тисяч до кількох десятків тисяч євро компенсації. Якщо це будуть грубі порушення (втрата життя чи близького родича, нанесення суттєвої шкоди здоров'ю) – компенсація складатиме від кількох десятків до сотень тисяч євро,

– пояснює адвокат.

Хоч раніше Росія й заявляла, що не виконуватиме рішення міжнародних судів, але вибірково вони це робитимуть. Адже російський Конституційний суд сказав, що у деяких випадках останнє слово за ним. Тобто саме Конституційний суд Росії вирішуватиме – узгоджується рішення міжнародного суду з внутрішнім законодавством чи ні, тобто чи виконуватимуть вони його.

Безумовно факт ухвалення цього рішення є позитивним для України. Адже рано чи пізно влада в Росії зміниться й тоді ці рішення будуть виконувати.