Какую зарплату получают пограничники и почему важно увеличить финансирование

Ситуация с финансированием пограничников сейчас еще не решена. Проблема денег как была на уровне 938 миллионов, так и осталась.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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Руководитель Госпогранслужбы сообщил, что они фактически перенесли определенную часть обеспечения с ноября и декабря наперед. Если сейчас они не получат финансирование, то сложится не очень хорошая ситуация для подчиненных.

Потому что если я отправлю всех в отпуск на два месяца за свой счет, то граница будет неуправляемой. У меня сейчас около 3 тысяч пограничников работают в ООС, а потому это (недостаточное финансирование, – 24 канал) может привести к серьезной опасности,

– пояснил Сергей Дейнеко.

Он рассказал, что в Украине пограничник получает по первому контракту минимальную зарплату – 9,5 тысяч гривен. Это наименьшая заработная плата, которая есть среди вооруженных формирований.

Предусмотрено ли правительством увеличение зарплат

"Предполагается увеличение, но не в том объеме, который бы нас удовлетворил. Вы же понимаете, что людям нужно жить сегодня, а не через несколько лет, и трудно удерживать профессионала на посту, так как нет даже эффективного соцпакета, когда мы могли бы обеспечивать жильем, программы финансирования жилья", – сообщил Дейнеко.



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Председатель Государственной пограничной службы пояснил, что у них нет такого, чтобы приходил на работу офицер и работал до пенсии на одном месте, как в Нацполиции ли ГСЧС.

О финансировании горючего

Сергей Дейнеко рассказал, что диверсионные группы не будут проходить, если они будут выявляться техническими средствами охраны государственной границы и на них будет соответствующее реагирование со стороны пограничников. Если будет достаточное обеспечение горючим, например, которого сейчас получают треть.

Потребность службы в финансировании статьи горюче-смазочных материалов на этот год составляет примерно миллиард гривен. Я получил 300 миллионов. Когда государство поймет, что не может пограничник, который обеспечивает национальную безопасность государства, финансироваться по остаточному принципу, тогда, возможно, произойдут изменения,

– заявил руководитель Госпогранслужбы.



Сергей Дейнеко

"Есть язык цифр. Если взять расход для легкового автомобиля среднего класса – считаем 10 литров топлива на 100 километров. Хотя у меня есть и такие, которые используют 20 или 40. Я получил втрое меньше, чем мне нужно. Мне нужно для охраны государственной границы в пределах определенного участка, чтобы этот автомобиль проехал за сутки 200 километров. А я им даю горючего на 50. Я могу приказывать проехать 200, но это невозможно. А остальные 150 километров пограничники должны пробежать, пройти, проползти. Но это возможно за счет увеличения человеческого ресурса. А чтобы это сделать, нужны деньги. А их нет. Безвыходная ситуация, на самом деле", – подытожил Дейнеко.

Что известно о Сергее Дейнеко? В июне 2019 года он стал руководителем Государственной пограничной службы по приказу Владимира Зеленского. До этого он занимал должность заместителя директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Госпогранслужбы Украины. А до июня 2014 года командовал Луганским пограничным отрядом и героически защищал его.