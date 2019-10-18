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      Яку зарплату отримують прикордонники і чому важливо збільшити фінансування

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      Сергій Дейнеко
      Сергій Дейнеко / bbc.com

      Ситуація з фінансуванням прикордонників нині ще не вирішена. Проблема грошей як була на рівні 938 мільйонів, так і залишилася.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів новий голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

      Читайте також: Не вистачає солдатів, зате вдосталь генералів, – Дейнека про ситуацію у прикордонній службі

      Керівник Держприкордонслужби повідомив, що вони фактично перенесли певну частину забезпечення з листопада та грудня наперед. Якщо зараз вони не отримають фінансування, то складеться не дуже гарна ситуація для підлеглих.

      Бо якщо я відправлю всіх у відпустку на два місяці власним коштом, то кордон буде некерований. В мене зараз близько 3 тисяч прикордонників працюють в ООС, а тому це (недостатнє фінансування, – 24 канал) може призвести до серйозної небезпеки,
      – пояснив Сергій Дейнеко.

      Він розповів, що в Україні прикордонник отримує за першим контрактом мінімальну зарплату – 9,5 тисяч гривень. Це найменша заробітна плата, яка є серед збройних формувань.

      Чи передбачено урядом збільшення зарплат

      "Передбачається збільшення, але не в тому обсязі, який би нас задовольнив. Ви ж розумієте, що людям потрібно жити сьогодні, а не через декілька років і важко утримувати професіонала на посаді, бо немає навіть ефективного соцпакета, коли ми могли б забезпечувати житлом, чи програми фінансування житла", – повідомив Дейнеко.

      бюджет 2020
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      Голова Державної прикордонної служби пояснив, що в них немає такого, щоб приходив на роботу офіцер і працював до пенсії на одному місці, як це в Нацполіції чи ДСНС.

      Про фінансування пального

      Сергій Дейнеко розповів, що диверсійні групи не будуть проходити, якщо вони будуть виявлятися технічними засобами охорони державного кордону і на них буде відповідне реагування з боку прикордонників. Якщо буде достатнє забезпечення пальним, наприклад, якого я зараз отримую третину.

      Потреба служби у фінансуванні статті паливно-мастильних матеріалів на цей рік становить приблизно мільярд гривень. Я отримав 300 мільйонів. Коли держава зрозуміє, що не може прикордонник, який забезпечує національну безпеку держави, фінансуватися за остаточним принципом, тоді, можливо, відбудуться зміни,
      – заявив керівник Держприкордонслужби.

      Сергій Дейнеко
      Сергій Дейнеко

      "Є мова цифр. Якщо взяти розхід для легкового автомобіля середнього класу – рахуємо 10 літрів пального на 100 кілометрів. Хоча в мене є й такі, які використовують 20 чи 40. Я отримав втричі менше, ніж мені потрібно. Мені потрібно для охорони державного кордону в межах певної ділянки, щоб цей автомобіль проїхав за добу 200 кілометрів. А я їм даю пального на 50. Я можу наказувати проїхати 200, але це неможливо. А решту 150 кілометрів прикордонники повинні пробігти, пройти, проповзти. Але це можливо коштом збільшення людського ресурсу. А щоб це зробити, потрібні гроші. А їх немає. Безвихідна ситуація, справді", – підсумував Дейнеко.

      Що відомо про Сергія Дейнека?У червні 2019 році він став керівником Державної прикордонної служби за наказом Володимира Зеленського. До цього він обіймав посаду заступника директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Держприкордонслужби України. А до червня 2014 року командував Луганським прикордонним загоном та героїчно захищав його.

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      Автор: Антон Голобородько, Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Бюджет 2020 Гроші Зарплата Сергій Дейнеко
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