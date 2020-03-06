Какую зарплату получил Разумков и главы фракций Рады в феврале: суммы

Руководители Верховной Рады уже получили зарплаты за февраль 2020 года. Наибольшую сумму выплатили вице-спикеру Руслану Стефанчуку – почти 60 тысяч гривен. Также зарплату за февраль начислили и главам политических фракций парламента. Наибольшую получил пророссийский лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – почти 50 тысяч гривен.

Соответствующие данные сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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Зарплата руководителей Верховной Рады

Зарплата руководителей Верховной Рады состоит из должностного оклада, премий и надбавок. Спикер парламента Дмитрий Разумков и вторая вице-спикер Елена Кондратюк получили около 50 тысяч гривен зарплаты. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук получил на 10 тысяч больше, потому что имеет степень доктора наук.

Какую зарплату получили руководители ВРУ:

Дмитрий Разумков – 50 448 гривен;

– 50 448 гривен; Руслан Стефанчук – 59 224 гривны;

– 59 224 гривны; Елена Кондратюк – 47 453 гривны.



Ответ Аппарата ВРУ 24 канала о зарплате руководителей парламента

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Зарплата председателей фракций Рады

Главы фракций и депутатских групп Верховной Рады за январь 2020 года получили зарплаты в размере от 28 до почти 50 тысяч гривен.

Наименьшую сумму выплатили одному из руководителей пророссийской фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу – 28 тысяч, а наибольшую – его коллеге, куму российского президента Путина Виктору Медведчуку – почти 50 тысяч гривен.

Какую зарплату получили лидеры фракций:

глава "Слуги народа" Давид Арахамия – 33 107 гривны;

– 33 107 гривны; заместитель председателя "СН" Александр Корниенко – 43 302 гривны;

– 43 302 гривны; сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов – 32 030 гривен;

– 32 030 гривен; сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко – 36 995 гривен;

– 36 995 гривен; председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин – 41 945 гривен;

– 41 945 гривен; председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 30 844 гривны;

– 30 844 гривны; лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 33 632 гривны;

– 33 632 гривны; лидер ОПЗЖ Вадим Рабинович – 28 146 гривен;

– 28 146 гривен; лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – 48 924 гривны.

Заметим, их заработная плата также состоит из должностного оклада (примерно 21 – 22 тысячи гривен), командировочных, возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и тому подобное.





Ответ Аппарата ВРУ 24 канала о зарплате председателей фракций парламента

Какие зарплаты в Украине?

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.



В декабре 2020 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составила 10 928 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.



Какая средняя зарплата по Украине / Инфографика 24 канала