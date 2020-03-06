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      Какую зарплату получил Разумков и главы фракций Рады в феврале: суммы

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      Руководители Верховной Рады уже получили зарплаты за февраль 2020 года. Наибольшую сумму выплатили вице-спикеру Руслану Стефанчуку – почти 60 тысяч гривен. Также зарплату за февраль начислили и главам политических фракций парламента. Наибольшую получил пророссийский лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – почти 50 тысяч гривен.

      Соответствующие данные сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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      Зарплата руководителей Верховной Рады

      Зарплата руководителей Верховной Рады состоит из должностного оклада, премий и надбавок. Спикер парламента Дмитрий Разумков и вторая вице-спикер Елена Кондратюк получили около 50 тысяч гривен зарплаты. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук получил на 10 тысяч больше, потому что имеет степень доктора наук.

      Какую зарплату получили руководители ВРУ:

      • Дмитрий Разумков – 50 448 гривен;
      • Руслан Стефанчук – 59 224 гривны;
      • Елена Кондратюк – 47 453 гривны.


      Ответ Аппарата ВРУ 24 канала о зарплате руководителей парламента

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      Зарплата председателей фракций Рады

      Главы фракций и депутатских групп Верховной Рады за январь 2020 года получили зарплаты в размере от 28 до почти 50 тысяч гривен.

      Наименьшую сумму выплатили одному из руководителей пророссийской фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу – 28 тысяч, а наибольшую – его коллеге, куму российского президента Путина Виктору Медведчуку – почти 50 тысяч гривен.

      Какую зарплату получили лидеры фракций:

      • глава "Слуги народа" Давид Арахамия – 33 107 гривны;
      • заместитель председателя "СН" Александр Корниенко – 43 302 гривны;
      • сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов – 32 030 гривен;
      • сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко – 36 995 гривен;
      • председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин – 41 945 гривен;
      • председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 30 844 гривны;
      • лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 33 632 гривны;
      • лидер ОПЗЖ Вадим Рабинович – 28 146 гривен;
      • лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – 48 924 гривны.

      Заметим, их заработная плата также состоит из должностного оклада (примерно 21 – 22 тысячи гривен), командировочных, возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и тому подобное.



      Ответ Аппарата ВРУ 24 канала о зарплате председателей фракций парламента

      Какие зарплаты в Украине?
      С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

      В декабре 2020 года средняя зарплата в Украине по данным Минфина составила 10 928 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.


      Какая средняя зарплата по Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Статистика Новости политики Новости Украины Верховная Рада Деньги Зарплата Вадим Рабинович Виктор Медведчук Юрий Бойко Ирина Геращенко Артур Герасимов Александр Корниенко Давид Арахамия Юлия Тимошенко - новости ВО Батькивщина Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос Европейская солидарность Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков
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