Яку зарплату отримав Разумков і голови фракцій Ради у лютому: суми

Керівники Верховної Ради вже отримали зарплати за лютий 2020 року. Найбільшу суму виплатили віцеспікеру Руслану Стефанчуку – майже 60 тисяч гривень. Також зарплату за лютий нарахували і головам політичних фракцій парламенту. Найбільшу отримав проросійськй лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук – майже 50 тисяч гривень.

Відповідні дані повідомили в Апараті Верховної Ради у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

ЦІкаво: Яку зарплату отримав Загороднюк у Міноборони в лютому: сума

Зарплата керівників Верховної Ради

Зарплата керівників Верховної Ради складається з посадового окладу, премій та надбавок. Спікер парламенту Дмитро Разумков та друга віцеспікерка Олена Кондратюк отримали близько 50 тисяч гривень зарплати. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук отримав на 10 тисяч більше, адже має ступінь доктора наук.

Яку зарплату отримали керівники ВРУ:

Дмитро Разумков – 50 448 гривень;

– 50 448 гривень; Руслан Стефанчук – 59 224 гривні;

– 59 224 гривні; Олена Кондратюк – 47 453 гривні.



Відповідь Апарату ВРУ 24 каналу про зарплату керівників парламенту

​Дізнайтеся більше Пристайко розповів, скільки зароблятиме на посаді віцепрем'єра

Зарплата голів фракцій Ради

Голови фракцій та депутатських груп Верховної Ради за січень 2020 року отримали зарплати в розмірі від 28 до майже 50 тисяч гривень.

Найменшу суму виплатили одному з керівників проросійської фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу – 28 тисяч, а найбільшу – його колезі, куму російського президента Путіна Віктору Медведчуку – майже 50 тисяч гривень.

Яку зарплату отримали лідери фракцій:

голова "Слуги народу" Давид Арахамія – 33 107 гривні;

– 33 107 гривні; заступник голови "СН" Олександр Корнієнко – 43 302 гривні;

– 43 302 гривні; співголова "Європейської солідарності" Артур Герасимов – 32 030 гривень;

– 32 030 гривень; співголова "ЄС" Ірини Геращенко – 36 995 гривень;

– 36 995 гривень; голова фракції "Голос" Сергій Рахманін – 41 945 гривень;

– 41 945 гривень; голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 30 844 гривні;

– 30 844 гривні; лідер "Опозиційної платформи – За Життя" Юрій Бойко – 33 632 гривні;

– 33 632 гривні; лідер ОПЗЖ Вадим Рабінович – 28 146 гривень;

– 28 146 гривень; лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук – 48 924 гривні.

Зауважимо, їхня заробітна плата також складається з посадового окладу (приблизно 21 – 22 тисячі гривень), командировочних, відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, тощо.





Відповідь Апарату ВРУ 24 каналу про зарплату голів фракцій парламенту

Які зарплати в Україні? З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



У грудні 2020 року середня зарплата в Україні за даними Мінфіну становила 10 928 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Яка середня зарплата по Україні / Інфографіка 24 каналу