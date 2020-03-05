Пристайко розповів, скільки зароблятиме на посаді віцепрем'єра

Вадим Пристайко на посаді віцепрем'єра отримуватиме 25 – 30 тисяч гривень щомісяця. А в лютому 2020 року, працюючи міністром закордонних справ, він заробив понад 110 тисяч гривень.

Про те, яким буде розмір зарплати у Пристайка на новій посаді, пише у телеграмі журналіст Андрій Павловський.

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Пристайко заявив, що на новій посаді отримуватиме 25 – 30 тисяч гривень,

– йдеться в повідомленні.

За словами Павловського, віцепрем'єр заперечує, що раніше його заробітки були найбільшими в уряді, але готовий отримати в березні набагато меншу суму.

"Напевно ми говоримо про грудні, коли у міністрів накопичилися виплати за лікарняними, відпусток, у мене, наприклад, премії, виплачені за три місяці, дійсно виглядали захмарними", – відповів Павловському Пристайко.

Пристайко розповідає про свою зарплату в уряді: відео PavlovskyNews

Зауважимо, у лютому 2020 року як голові МЗС України Пристайку нарахували 113 тисяч 329 гривень зарплати. Про це 24 каналу повідомили у Міністерстві закордонних справ.



Скільки Пристайко заробив у лютому 2020 року

Важливо! Рада 4 березня проголосувала за новий склад уряду. Вадима Пристайка звільнили з посади очільника МЗС та призначили віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий склад Кабміну

На позачерговому засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука . Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну.

відправила у відставку прем’єра Олексія Гончарука . Автоматично за ним у відставку пішли всі члени Кабміну. Після цього Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль.

Список міністрів Кабінету Міністрів:

Крім того, у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.