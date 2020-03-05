Пристайко рассказал, сколько будет зарабатывать на посту вице-премьера
Вадим Пристайко на посту вице-премьера будет получать 25 – 30 тысяч гривен ежемесячно. А в феврале 2020 года, работая министром иностранных дел, он заработал более 110 тысяч гривен.
О том, каким будет размер зарплаты в Пристайко на новой должности, пишет в телеграмме журналист Андрей Павловский.
Читайте также: Новый Кабмин: что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ
Пристайко заявил, что на новой должности будет получать 25 – 30 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
По словам Павловского, вице-премьер отрицает, что раньше его заработки были крупнейшими в правительстве, но готов получить в марте гораздо меньшую сумму.
"Наверное мы говорим о декабре, когда у министров накопились выплаты по больничным, отпускам, у меня, например, премии, выплаченные за три месяца, действительно выглядели заоблачными", – ответил Павловскому Пристайко.
Пристайко рассказывает про свою зарплату в правительстве: видео PavlovskyNews
Отметим, в феврале 2020 года как главе МИД Украины Пристайку насчитали 113 тысяч 329 гривен зарплаты. Об этом 24 каналу сообщили в Министерстве иностранных дел.
Сколько Пристайко заработал в феврале 2020 года
Важно! Рада 4 марта проголосовала за новый состав правительства. Вадима Пристайко уволили с должности главы МИД и назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Что известно об отставке правительства Гончарука и новый состав Кабмина
- На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Автоматически за ним в отставку ушли все члены Кабмина.
- После этого Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмигаль.
Список министров Кабинета Министров:
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета Министров – Олег Немчінов.
Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.