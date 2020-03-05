Пристайко рассказал, сколько будет зарабатывать на посту вице-премьера

Вадим Пристайко на посту вице-премьера будет получать 25 – 30 тысяч гривен ежемесячно. А в феврале 2020 года, работая министром иностранных дел, он заработал более 110 тысяч гривен.

О том, каким будет размер зарплаты в Пристайко на новой должности, пишет в телеграмме журналист Андрей Павловский.

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Пристайко заявил, что на новой должности будет получать 25 – 30 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

По словам Павловского, вице-премьер отрицает, что раньше его заработки были крупнейшими в правительстве, но готов получить в марте гораздо меньшую сумму.

"Наверное мы говорим о декабре, когда у министров накопились выплаты по больничным, отпускам, у меня, например, премии, выплаченные за три месяца, действительно выглядели заоблачными", – ответил Павловскому Пристайко.

Пристайко рассказывает про свою зарплату в правительстве: видео PavlovskyNews

Отметим, в феврале 2020 года как главе МИД Украины Пристайку насчитали 113 тысяч 329 гривен зарплаты. Об этом 24 каналу сообщили в Министерстве иностранных дел.



Сколько Пристайко заработал в феврале 2020 года

Важно! Рада 4 марта проголосовала за новый состав правительства. Вадима Пристайко уволили с должности главы МИД и назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Что известно об отставке правительства Гончарука и новый состав Кабмина

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Автоматически за ним в отставку ушли все члены Кабмина.

После этого Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмигаль.

Список министров Кабинета Министров:

Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.