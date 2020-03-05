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      Пристайко рассказал, сколько будет зарабатывать на посту вице-премьера

      - Читати новину українською

      Вадим Пристайко на посту вице-премьера будет получать 25 – 30 тысяч гривен ежемесячно. А в феврале 2020 года, работая министром иностранных дел, он заработал более 110 тысяч гривен.

      О том, каким будет размер зарплаты в Пристайко на новой должности, пишет в телеграмме журналист Андрей Павловский.

      Читайте также: Новый Кабмин: что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ

      Пристайко заявил, что на новой должности будет получать 25 – 30 тысяч гривен,
      – говорится в сообщении.

      По словам Павловского, вице-премьер отрицает, что раньше его заработки были крупнейшими в правительстве, но готов получить в марте гораздо меньшую сумму.

      "Наверное мы говорим о декабре, когда у министров накопились выплаты по больничным, отпускам, у меня, например, премии, выплаченные за три месяца, действительно выглядели заоблачными", – ответил Павловскому Пристайко.

      Пристайко рассказывает про свою зарплату в правительстве: видео PavlovskyNews

       

      Отметим, в феврале 2020 года как главе МИД Украины Пристайку насчитали 113 тысяч 329 гривен зарплаты. Об этом 24 каналу сообщили в Министерстве иностранных дел.


      Сколько Пристайко заработал в феврале 2020 года

      Важно! Рада 4 марта проголосовала за новый состав правительства. Вадима Пристайко уволили с должности главы МИД и назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

      Что известно об отставке правительства Гончарука и новый состав Кабмина

      Список министров Кабинета Министров:

      Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины МИД Украины Зарплата Деньги Вадим Пристайко
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