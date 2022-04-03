"Калибр" ударил по аэродрому Краматорска, – Кириленко о ночи на 24 февраля

Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – рассказал о первой ночи полномасштабного российского вторжения. Он вспомнил, что до 24:00 23 февраля продолжалось совещание.

Кириленко отметил, что тогда понимали, как может развиваться ситуация. В то же время, понимания, что начнется полномасштабное вторжение, еще не было.

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Около часа ночи я поехал на место, где я нахожусь. А в половине четвертого уже "Калибр" ударил по аэродрому Краматорска,

– рассказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА заявил, что у него сразу была связь с официальным Киевом. Вариант развития событий отработали еще в ноябре 2021 года. Тогда уже знали, как управлять областью и где находиться. Еще до вторжения понимали: направление Донбасса будет основным.

"Мне написал глава Офиса Президента: "Что у тебя?". А я: "У меня уже два прилета". И все, я понял, что по всему государству точечные по военным объектам удары. Так оно началось", – вспомнил Кириленко.

"Или мы будем противостоять, или враг не остановится"

Глава ОВА припомнил 16 февраля – День Единения. Кириленко рассказал, что в тот день вместе с Владимиром Зеленским находился в Мариуполе. Было уже видно, что обострение произошло по линии столкновения.

Глава ОВА подчеркнул: военные информировали, что обстрелов такой интенсивности не было с 2015 года. Их количество росло еще с 15 – 16 февраля.

Кириленко отметил, что действия руководства России противоречат любому здравому смыслу. Это будто сидеть на дереве и спиливать его под собой. Глава ОВА убежден: власти страны-оккупанта понимали, что однозначно будут жесткие санкции. Они потащат Россию в бездну.

Однако страна-оккупант многое не просчитала. В частности, как украинцы объединятся вокруг власти, отвергнут все предыдущие политические аспекты и поймут, кто враг и как его побеждать. Эффект паники быстро отошел.

"Мы все живые люди – есть страх, есть панические настроения, есть острые ситуации и они постоянно бывают, но мы понимали, как действовать и что это – полномасштабное вторжение. Нет другого выбора: либо мы будем противостоять, либо враг не остановится. Его план тогда уже был понятен и открыт", – подытожил Кириленко.

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