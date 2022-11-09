"Калибров" в Черном море пока нет: снято ли напряжение

Отсутствие российских ракет в Черном море никак не снимает напряжение, ведь у России есть возможность запускать их из Новороссийска, куда именно оттащила свой флот.

Атаки все еще возможны

Россия способна атаковать территорию Украины из порта Краснодарского края, считает руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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То, что ракетоносители оттягиваются до Новороссийска, перебазовываются и пытаются сейчас не выходить на боевое дежурство, не может укачивать наше население, потому что применение ракет вполне возможно даже оттуда.

– подчеркнула она.

Особенности реагирования ПВО

Гуменюк объяснила, что в случае запуска ракет из Новороссийска, ПВО требуется дополнительное время, чтобы подготовиться к реагированию на столь далекие запуски.

Отсутствие ракетоносителей на дежурстве – конечно, немножко дает выдохнуть, но все же не снять напряжение абсолютно, поэтому понимаем, что несколько часов – и ракетоноситель может появиться в Черном море, пуски ракет вполне вероятны из бухты, где базируется корабль.

– отметила спикер.

Что известно о выходе кораблей без "Калибров"

В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 русских корабля. Однако среди них нет ракетоносителей "Калибр".

В воздушных силах объяснили, почему уже несколько дней Россия не выводит в Черное море свои ракетоносцы.

Вероятно, Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массовый удар. Дело в том, что ракеты типа Х-101 или "Калибр" россияне могут производить. Правда, это занимает некоторое время.

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Обратите внимание! За 9 месяцев российские корабли стояли в Средиземном море – туда они в начале февраля зашли, чтобы атаковать Украину. Однако Турция не разрешила судам государства-террористки зайти в Черное море.

После месяцев ожидания на пропуск через Босфор вражеским судам ничего не осталось, как через Сингапур возвращаться во Владивосток.