Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге объяснил, почему уже несколько дней Россия не выводит в Черное море свои ракетоносцы.

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Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массовый удар

По его словам, такие ракеты как Х-101 или "Калибр" россияне могут производить. Правда, это занимает некоторое время.

Через два дня ракету не сделают на производстве. На это нужны недели, чтобы потом испытать и доставить. Противник таким образом накапливает тот ракетный потенциал. "Калибры" не так быстро производятся на их предприятиях военной промышленности,
– сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он также добавил, что каждый раз Россия накапливает крылатые ракеты "Калибр", чтобы затем нанести массовый удар по нашему государству.

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