Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу пояснив, чому вже декілька днів Росія не виводить у Чорне море свої ракетоносці.

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Росія накопичує ракети, аби завдати масового удару

За його словами, такі ракети як Х-101 чи "Калібр" росіяни можуть виготовляти. Щоправда, це займає певний час.

За два дні ракету не зроблять на виробництві. На це потрібні тижні, аби її потім випробувати та доставити. Противник таким чином накопичує той ракетний потенціал. "Калібри" не так швидко виготовляються на їхніх підприємствах військової промисловості,
– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він також додав, що кожного разу Росія накопичує крилаті ракети "Калібр", аби потім завдати масового удару по нашій державі.

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