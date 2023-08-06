Спикер командования Воздушных сил объяснил, почему тяжело сбивать "Калибры", запущенные из подлодок. Об этом пишет 24 Канал.

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Неожиданные удары и мало времени на реагирование

Мониторинговая группа Monitor сообщила, что в июле 2023 года общая успешность сил ПВО составила более 70%.

На снижение результативности сил ПВО повлияло применение сверхзвуковых ракет. "Оникс", Х-22 и "Кинжал", а также "Калибров", пуск которых выполняется с подлодок,

– говорится в сообщении.

Например, в июле российские военные атаковали 4 "Кинжалами" Хмельницкую область.

Представитель командования Воздушных сил в комментарии 24 Каналу рассказал, что средства ПВО не помогут Украине преодолеть угрозу от таких ракет как Х-22 и "Оникс".

К сожалению, ракеты Х-22 можно сбивать только средствами, которые могут работать по баллистике,

– объяснил Юрий Игнат.

В то же время добавил, что "Оникс" практически невозможно сбивать какими-либо средствами противовоздушной обороны. Дело в том, что эта ракета летит очень низко – всего 10 – 15 метров над уровнем воды. На нее можно воздействовать радиолокационно или сбить, если летит высоко.

Поэтому Украине необходимо оттеснять те установки, с которых производятся пуски указанных ракет. Для этого наше государство нуждается в современных самолетах, то есть F-16.

Кроме Х-22 и "Ониксов", серьезную угрозу также представляют "Калибры". Особенно ракеты, пуски которых агрессор осуществляет с подлодок. Игнат объяснил, что подлодка наносит удары неожиданно, ведь неизвестно, где именно она находится.

Соответственно мало времени на реагирование, если оно находится недалеко от потенциального места цели,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Кроме того, "Калибр" также может низко лететь, что затрудняет как обнаружение ракеты радиолокационными средствами, так и ее сбивание.

Обратите внимание! Вечером 5 августа оккупанты массированно атаковали Украину ракетами. Всего враг применил 14 крылатых морского базирования "Калибр" и 3 аэробалистических Х-47 "Кинжал". В Воздушных силах отметили, что наша ПВО уничтожила 12 из 14 "Калибров". Данные по поводу "Кинжалов" не обнародовали.