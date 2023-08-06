Речник командування Повітряних сил пояснив, чому важко збивати "Калібри", запущені з підводних човнів. Про це пише 24 Канал.

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Несподівані удари та мало часу на реагування

Моніторингова група Monitor повідомила, що в липні 2023-го загальна успішність сил ППО склала понад 70%.

На зниження результативності сил ППО вплинуло застосування надзвукових ракет "Онікс", Х-22 та"Кинджал", а також "Калібрів", пуск яких виконується з підводних човнів,

– йдеться у повідомленні.

Наприклад, у липні російські військові атакували 4 "Кинджалами" Хмельниччину.

Речник командування Повітряних сил у коментарі 24 Каналу розповів, що засоби ППО не допоможуть Україні подолати загрозу від таких ракет як Х-22 та "Онікс".

На жаль, ракети Х-22 можна збивати лише засобами, що можуть працювати по балістиці,

– пояснив Юрій Ігнат.

Водночас додав, що "Онікс" практично неможливо збивати будь-якими засобами протиповітряної оборони. Річ у тім, що ця ракета летить дуже низько – лише 10 – 15 метрів над рівнем води. На неї можна впливати радіолокаційно або збити, якщо летить високо.

Тому Україні необхідно відтісняти ті установки, з яких відбуваються пуски зазначених ракет. Для цього наша держава потребує сучасних літаків, тобто F-16.

Окрім Х-22 та "Оніксів", серйозну загрозу також становлять "Калібри". Особливо ракети, пуски яких агресор здійснює з підводних човнів. Ігнат пояснив, що підводний човен завдає ударів несподівано, адже невідомо, де саме він перебуває.

Відповідно мало часу на реагування, якщо він знаходиться недалеко від потенційного місця цілі,

– наголосив речник Повітряних сил.

Окрім того, "Калібр" також може низько летіти, а це ускладнює як виявлення ракети радіолокаційними засобами, так і її збиття.

Зверніть увагу! Ввечері 5 серпня окупанти масовано атакували Україну ракетами. Загалом ворог застосував 14 крилатих морського базування "Калібр" і 3 аеробалістичні Х-47 "Кинджал". У Повітряних силах зазначили, що наша ППО знищила 12 із 14 "Калібрів". Дані щодо "Кинджалів" не оприлюднювали.