В Хмельницкой области ПВО уничтожила 2 "Калибра" и 22 БпЛА: какие последствия атаки

Ночью 27 июня в Хмельницкой области были слышны взрывы, в частности в Староконстантинове. В течение ночи город был атакован ударными БпЛА и ракетами, некоторые из них удалось сбить ПВО.

В результате атаки есть повреждения есть повреждения здания и автомобиля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

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Последствия атаки на Хмельницкую область

В ночь на 27 июня во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и 22 БпЛА "Шахед".

По данным ОВА, в результате атаки в одном из районов области поврежден забор частного дома, а также автомобиль. Информацию о других возможных последствиях пока уточняют.

Напомним, оккупанты ночью осуществили комбинированную атаку на Хмельницкую область. Воздушные силы зафиксировали запуск ракеты "Кинжал" в направлении области. Через час, в 01:58, появилась информация о движении вражеского беспилотника в ту же сторону.

Первые взрывы прозвучали около 3 часов ночи. Через некоторое время регион атаковали ракеты. Утром взрывы не утихали. Под удар больше всего попал Староконстантинов.

Ночная атака на Украину

Ночью 27 июня Россия нанесла удар по Украине. В результате атаки на Киевщине есть разрушения и пострадавшие.

ПВО работала также в Киеве, в Запорожье, Черкасской и Ровенской областях. По данным ПС в целом Россия выпустила 371 воздушную цель. Украинским силам удалось уничтожить 365 из них.