Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия теперь может перезаряжать "Калибры" и может применять подводные носители ракет. Таким образом время подлета ракет к Украине станет намного меньше.
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Перезарядка "Калибров"
По словам Свитана, появилась информация о том, что россияне развили специальную инженерную службу по перезарядке Калибров в Новороссийске. На нескольких припортовых структурах уже есть замеченные ракеты. Россия за эти пол года или создала новую, или перенесла из Севастополя те механизмы, которыми можно перезарядить ракетоносители, как подводные, так и надводные.
Техническая возможность у россиян уже есть – отстреляться "Калибрами" и перезарядиться у Новороссийска, пока мы до него не доберемся и не уничтожим эту систему. Поэтому к атаке нужно готовиться,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Стоит заметить, что "Калибры" – это ракеты, подобные звуковой ракеты уровня Х-101, Х-555, которыми россияне уже третий год атакуют Украину. Калибры мы тоже видели неоднократно и сбивали их. Свитан также добавил, что наше ПВО не отличает ракет воздушного и наземного базирования, когда они выполняют боевую работу.
Меньшее время подлета
Теперь время старта и подлета может быть намного короче. Мы видим, когда россияне взлетают с аэродрома Оленья, когда нужно еще несколько часов, пока ракеты выйдут на пусковые рубежи в Каспийское море. Однако при запусках "Калибров" с моря, по словам полковника запаса ВСУ, до юга Украины они могут долететь за несколько десятков минут.
Еще более опасным является подводный старт – когда выходят подводные лодки и каждая из них в торпедных аппаратах может нести 4 "Калибра" с системами воздушного выброса.
Как минимум у россиян есть 3 подводные лодки, то есть возможны 12 подводных пусков. Однако трудно оценить подводные пуски, потому что время подлета у ракеты меньше и времени на реакцию у нас меньше,
– отметил Свитан.
Ракеты "Калибр": последние новости
- По словам Ильи Евлаша, ракеты "Калибр" являются достаточно точными, а также имеют высокую дальность, способную покрывать почти всю территорию Украины. Однако наши системы ПВО уже неоднократно их сбивали. Также он добавил, что против ракет активно применяют системы РЭБ.
- Аналитики Defense Express отметили, что Россия смогла накопить от 245 до 285 ракет "Калибр". В общем страна-террорист имеет в Черном море девять носителей крылатых ракет "Калибр" с одновременным пуском до 60 единиц
- В украинской разведке отмечают, что в ближайшее время враг начнет атаки "Калибрами". Кирилл Буданов отметил, что эти ракеты пока абсолютно готовы к применению.