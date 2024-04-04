Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія тепер може перезаряджати "Калібри" та може застосовувати підводні носії ракет. У такий спосіб час підльоту ракет до України стане набагато меншим.

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Перезаряджання "Калібрів"

За словами Світана, з’явилась інформація про те, що росіяни розвинули спеціальну інженерну службу по перезаряджанню Калібрів в Новоросійська. На кількох припортових структурах вже є помічені ракети. Росія за ці пів року або створила нову, або перенесла з Севастополя ті механізми, якими можна перезарядити ракетоносії, як підводні, так і надводні.

Технічна можливість в росіян вже є – відстрілятись "Калібрами" і перезарядитись у Новоросійська, поки ми до нього не доберемося і не знищимо цю систему. Тому до атаки потрібно готуватись,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Варто зауважити, що "Калібри" – це ракети, подібні до звукової ракети рівня Х-101, Х-555, якими росіяни вже третій рік атакують Україну. Калібри ми теж бачили неодноразово та збивали їх. Світан також додав, що наше ППО не відрізняє ракет повітряного та наземного базування, коли вони виконують бойову роботу.

Менший час підльоту

Тепер час старту та підльоту може бути набагато коротшим. Ми бачимо, коли росіяни злітають з аеродрому Оленья, коли потрібно ще кілька годин, поки ракети вийдуть на пускові рубежі в Каспійське море. Однак при запусках "Калібрів" з моря, за словами полковника запасу ЗСУ, до півдня України вони можуть долетіти за кілька десятків хвилин.

Ще більш небезпечним є підводний старт – коли виходять підводні човни й кожен з них в торпедних апаратах може нести 4 "Калібри" з системами повітряного викиду.

Як мінімум у росіян є 3 підводні човни, тобто можливі 12 підводних пусків. Однак важко оцінити підводні пуски, бо час підльоту в ракети менший і часу на реакцію у нас менше,

– зазначив Світан.

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