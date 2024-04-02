Можливо, через те, що нема де перезаряджатись, росіяни зараз не використовують "Калібри". Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Ворог може використовувати "Калібри"

Роман Світан зазначив, що останні пів року росіяни не використовували масово "Калібри". Вони поповнювали їхні запаси. Натомість у ворога поки достатньо ракет повітряного базування. Що "Калібри", що Х-101, Х-555, Х-55 – це дозвукові крилаті ракети.

Технічна можливість використовувати "Калібри" в окупантів є. Вони можуть вивести у море до десятка носіїв цих ракет. Однак перед загарбниками постала проблема, де перезаряджатись.

Спеціальна інженерна служба, яка обслуговує ці ракети, розташована у Севастополі. Заходити туди небезпечно для російських ракетоносіїв. Особливо для підводних човнів, які перезаряджаються у надводному стані, це дуже хороша ціль. По ній можуть працювати і Storm Shadow, і SCALP, і "Нептуни".

Я думаю, що саме через неможливість перезаряджання росіяни не використовують "Калібри". Хоча технічно вони зараз можуть провести повний залп. А це майже до сотні ракет у моменті. Але це технічно. Питання у доцільності,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тому українцям потрібно бути дуже уважними та дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги.

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