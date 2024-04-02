Можливо, через те, що нема де перезаряджатись, росіяни зараз не використовують "Калібри". Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Ворог може використовувати "Калібри"
Роман Світан зазначив, що останні пів року росіяни не використовували масово "Калібри". Вони поповнювали їхні запаси. Натомість у ворога поки достатньо ракет повітряного базування. Що "Калібри", що Х-101, Х-555, Х-55 – це дозвукові крилаті ракети.
Технічна можливість використовувати "Калібри" в окупантів є. Вони можуть вивести у море до десятка носіїв цих ракет. Однак перед загарбниками постала проблема, де перезаряджатись.
Спеціальна інженерна служба, яка обслуговує ці ракети, розташована у Севастополі. Заходити туди небезпечно для російських ракетоносіїв. Особливо для підводних човнів, які перезаряджаються у надводному стані, це дуже хороша ціль. По ній можуть працювати і Storm Shadow, і SCALP, і "Нептуни".
Я думаю, що саме через неможливість перезаряджання росіяни не використовують "Калібри". Хоча технічно вони зараз можуть провести повний залп. А це майже до сотні ракет у моменті. Але це технічно. Питання у доцільності,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Тому українцям потрібно бути дуже уважними та дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги.
Ракети "Калібр": останні новини
- Очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що окупанти старанно накопичували запаси "Калібрів". Він наголосив, що ці ракети наразі абсолютно готові до застосування. Якщо раніше ворог не запускав "Калібри", то робив це через те, що вони менш ефективні, ніж ракети Х-101. Найближчим часом росіяни можуть застосувати "Калібри", бо запаси ракет Х-101 значно скоротилися.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що "Калібри" є досить точними, а також мають високу дальність, здатну покривати майже всю територію України. Водночас підрозділи нашої ППО неодноразово збивали "Калібри" і нерідко робили це на всі сто відсотків. Проти ракет активно застосовують системи РЕБ, які збивають ворожі цілі з курсу. Однак для відбиття масованої атаки потрібна велика кількість засобів ППО.
- Аналітики Defense Express з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України зауважили, що Росія змогла накопичити від 245 до 285 ракет "Калібр". Загалом країна-терористка має у Чорному морі дев'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" з одночасним пуском до 60 одиниць.