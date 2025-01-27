Разрешение было выдано в понедельник, 27 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление Ширли Вебер.

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Какие условия для реализации инициативы Calexit

Эвансу, который считает, что сейчас лучшее время для организации Calexit, дали время до 22 июля 2025 года, чтобы собрать необходимые подписи под петицией о независимости Калифорнии.

Мы считаем, что сейчас очень удачное время для Calexit. Сейчас мы находимся в лучшем положении для осуществления Calexit, чем в 2016 году,

– заявил он.

За шесть месяцев под документом нужно собрать 546 651 подпись от зарегистрированных избирателей, чтобы получить поддержку в 5% от общего количества голосов, поданных за губернатора на выборах в ноябре 2022 года.

Тогда петицию нужно будет передать в уполномоченные избирательные округа. Если под ней будет достаточно подписей, то в избирательный бюллетень в ноябре 2028 года внесут вопрос "Должна ли Калифорния выйти из Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной?".

"Если по крайней мере 50% зарегистрированных избирателей примут участие в этих выборах и по крайней мере 55% проголосуют "за", это будет означать "вотум недоверия Соединенным Штатам Америки" и "волеизъявление народа Калифорнии" стать независимой страной, но не изменит нынешнее правительство Калифорнии или отношения с Соединенными Штатами", – говорится в заявлении Вебер.

Также, как ранее заявляли в NYT, флаг США будет снят со всех государственных зданий Калифорнии.

Предполагается, что Calexit обойдется Калифорнии минимум в 10 миллионов долларов, а на деятельность комиссии придется выделять 2 миллиона долларов в год.