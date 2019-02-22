Калифорния засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
Южную часть Калифорнии покрыл снег. Это – необычное явление для этого региона, ведь зимой средняя темпаратура в регионе держится на уровне 10-15 градусов по Цельсию.
В некоторых районах из-за снега было затруднено движение на дорогах.
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По данным метеорологов, в горных районах штата толщина снежного покрова достигала пять сантиметров. Синоптики же предупредили о приближении еще одного атмосферного фронта с Аляски, который принесет новые осадки.
Отметим, что в разных регионах Калифорнии не было снега в течение нескольких десятилетий. В частности в горах вокруг Лос-Анджелеса часто снежит, но в самом городе такое бывает довольно редко. Местные СМИ же утверждают, что в центре "города ангелов" раз снежило в 1962 году.
Смотрите фото: аномальный снег в Калифорнии
Как отреагировали жители штата
Местные жители активно распространяли видео со снегопадом в соцсетях и оживленно обсуждали погодные сюрпризы.
"Снег в Таузанд-Оукс? Студенты покинули учебные аудитории, чтобы увидеть это чудо собственными глазами".
"Я хотел бы быть раздраженным, но это так чертовски мило".
"Чистое небо в Сиэтле, снег в Лос-Анджелесе. Конец близко".
"В Калабасас снежит. Именно сейчас, здесь, в Калифорнии. Безумие".
"В Малибу снежит. Это одно из самого странного, что могло случиться".
"Город снежных ангелов. В Лос-Анджелесе снежит впервые за 60 лет".
"Снежный армагеддон на юге Калифорнии. Что?"
Что известно об аномальных морозах в США?В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Там бушевал снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опускалась до -30 градусов по Цельсию, а иногда мороз достигал и 50. В пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения погибло несколько десятков человек. Не работал общественный транспорт, школы и сады, были отменены тысячи авиарейсов.