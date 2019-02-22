Калифорния засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

Южную часть Калифорнии покрыл снег. Это – необычное явление для этого региона, ведь зимой средняя темпаратура в регионе держится на уровне 10-15 градусов по Цельсию.

В некоторых районах из-за снега было затруднено движение на дорогах.

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По данным метеорологов, в горных районах штата толщина снежного покрова достигала пять сантиметров. Синоптики же предупредили о приближении еще одного атмосферного фронта с Аляски, который принесет новые осадки.

Отметим, что в разных регионах Калифорнии не было снега в течение нескольких десятилетий. В частности в горах вокруг Лос-Анджелеса часто снежит, но в самом городе такое бывает довольно редко. Местные СМИ же утверждают, что в центре "города ангелов" раз снежило в 1962 году.

Смотрите фото: аномальный снег в Калифорнии

Как отреагировали жители штата

Местные жители активно распространяли видео со снегопадом в соцсетях и оживленно обсуждали погодные сюрпризы.

"Снег в Таузанд-Оукс? Студенты покинули учебные аудитории, чтобы увидеть это чудо собственными глазами".

#Snow in #ThousandOaks?! Students from Century HS, the medical department, and ESL all emerged from clasrooms to marvel at this unexpected phenomenon. #CAwx pic.twitter.com/3biHepXhQK — Amy Buss (@USArmyVeteran17) 21 лютого 2019 р.

"Я хотел бы быть раздраженным, но это так чертовски мило".

I want to be annoyed that the snow seems to have followed me to LA, but the delight and wonder of Angelenos is so darn endearing. pic.twitter.com/OMgnG9BXy6 — Kayti Burt (@kaytiburt) 21 лютого 2019 р.

"Чистое небо в Сиэтле, снег в Лос-Анджелесе. Конец близко".

"В Калабасас снежит. Именно сейчас, здесь, в Калифорнии. Безумие".

"В Малибу снежит. Это одно из самого странного, что могло случиться".

"Город снежных ангелов. В Лос-Анджелесе снежит впервые за 60 лет".

City of ‘Snow’ Angels ️ Today it snowed in Los Angeles for the first time in 60 years! #LAsnow

: James Eastwood - flandersthe2nd pic.twitter.com/knuf9JjeTh — Socialtyze (@Socialtyze) 22 лютого 2019 р.

"Снежный армагеддон на юге Калифорнии. Что?"

Что известно об аномальных морозах в США?В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Там бушевал снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опускалась до -30 градусов по Цельсию, а иногда мороз достигал и 50. В пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения погибло несколько десятков человек. Не работал общественный транспорт, школы и сады, были отменены тысячи авиарейсов.