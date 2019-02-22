Каліфорнію раптово засипало снігом: вражаючі фото та відео

Південну частину Каліфорнії вкрив сніг. Це – незвичне явище для цього регіону, адже взимку середня темпаратура там тримається на рівні 10-15 градусів за Цельсієм.

У деяких районах через сніг був ускладнений рух на дорогах.

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За даними метеорологів, у гірських районах штату товщина снігового покриву сягала п'ять сантиметрів. Синоптики ж попередили про наближення ще одного атмосферного фронту з Аляски, який принесе нові опади.

Зазначимо, що у різних регіонах Каліфорнії не було снігу впродовж декількох десятиліть. Зокрема у горах навколо Лос-Анджелеса часто сніжить, та самому місті таке буває досить рідко. Місцеві ЗМІ ж стверджують, що у центрі "міста ангелів" востаннє сніжило у 1962 році.

Дивіться фото: аномальний сніг у Каліфорнії

Як відреагували мешканці штату

Місцеві жителі активно поширювали відео зі снігопадом у соцмережах та жваво обговорювали погодні сюрпризи.

"Сніг у Таузанд-Оукс? Студенти покинули навчальні аудиторії, щоб побачити це диво на власні очі".

#Snow in #ThousandOaks?! Students from Century HS, the medical department, and ESL all emerged from clasrooms to marvel at this unexpected phenomenon. #CAwx pic.twitter.com/3biHepXhQK — Amy Buss (@USArmyVeteran17) 21 лютого 2019 р.

"Я хотів би бути роздратованим, але це ж так до біса мило".

I want to be annoyed that the snow seems to have followed me to LA, but the delight and wonder of Angelenos is so darn endearing. pic.twitter.com/OMgnG9BXy6 — Kayti Burt (@kaytiburt) 21 лютого 2019 р.

"Чисте небо в Сіетлі, сніг у Лос-Анджелесі. Кінець близько".

"У Калабасас сніжить. Саме зараз, тут, у Каліфорнії. Божевілля".

"У Малібу сніжить. Це одне з найдивнішого, що могло трапитись".

"Місто снігових ангелів. У Лос-Анджелесі сніжить вперше за 60 років".

City of ‘Snow’ Angels ️ Today it snowed in Los Angeles for the first time in 60 years! #LAsnow

: James Eastwood - flandersthe2nd pic.twitter.com/knuf9JjeTh — Socialtyze (@Socialtyze) 22 лютого 2019 р.

"Сніговий армагедон на півдні Каліфорнії. Що?"

Що відомо про аномальні морози у США?Наприкінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Там вирував сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягав й -50. У п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан. Від переохолодження загинули кілька десятків людей. Не працював громадський транспорт, школи і садки, були скасовані тисячі авіарейсів.