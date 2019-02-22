Каліфорнію раптово засипало снігом: вражаючі фото та відео
Південну частину Каліфорнії вкрив сніг. Це – незвичне явище для цього регіону, адже взимку середня темпаратура там тримається на рівні 10-15 градусів за Цельсієм.
У деяких районах через сніг був ускладнений рух на дорогах.
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За даними метеорологів, у гірських районах штату товщина снігового покриву сягала п'ять сантиметрів. Синоптики ж попередили про наближення ще одного атмосферного фронту з Аляски, який принесе нові опади.
Зазначимо, що у різних регіонах Каліфорнії не було снігу впродовж декількох десятиліть. Зокрема у горах навколо Лос-Анджелеса часто сніжить, та самому місті таке буває досить рідко. Місцеві ЗМІ ж стверджують, що у центрі "міста ангелів" востаннє сніжило у 1962 році.
Дивіться фото: аномальний сніг у Каліфорнії
Як відреагували мешканці штату
Місцеві жителі активно поширювали відео зі снігопадом у соцмережах та жваво обговорювали погодні сюрпризи.
"Сніг у Таузанд-Оукс? Студенти покинули навчальні аудиторії, щоб побачити це диво на власні очі".
"Я хотів би бути роздратованим, але це ж так до біса мило".
"Чисте небо в Сіетлі, сніг у Лос-Анджелесі. Кінець близько".
"У Калабасас сніжить. Саме зараз, тут, у Каліфорнії. Божевілля".
"У Малібу сніжить. Це одне з найдивнішого, що могло трапитись".
"Місто снігових ангелів. У Лос-Анджелесі сніжить вперше за 60 років".
"Сніговий армагедон на півдні Каліфорнії. Що?"
Що відомо про аномальні морози у США?Наприкінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Там вирував сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягав й -50. У п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан. Від переохолодження загинули кілька десятків людей. Не працював громадський транспорт, школи і садки, були скасовані тисячі авіарейсів.