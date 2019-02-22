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      Каліфорнію раптово засипало снігом: вражаючі фото та відео

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      Національний парк "Джошуа Трі" у Каліфорнії
      Національний парк "Джошуа Трі" у Каліфорнії / Соцмережі

      Південну частину Каліфорнії вкрив сніг. Це – незвичне явище для цього регіону, адже взимку середня темпаратура там тримається на рівні 10-15 градусів за Цельсієм.

      У деяких районах через сніг був ускладнений рух на дорогах.

      Читайте також: Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні

      За даними метеорологів, у гірських районах штату товщина снігового покриву сягала п'ять сантиметрів. Синоптики ж попередили про наближення ще одного атмосферного фронту з Аляски, який принесе нові опади.

      Зазначимо, що у різних регіонах Каліфорнії не було снігу впродовж декількох десятиліть. Зокрема у горах навколо Лос-Анджелеса часто сніжить, та самому місті таке буває досить рідко. Місцеві ЗМІ ж стверджують, що у центрі "міста ангелів" востаннє сніжило у 1962 році.

      Дивіться фото: аномальний сніг у Каліфорнії

       

      Як відреагували мешканці штату

      Місцеві жителі активно поширювали відео зі снігопадом у соцмережах та жваво обговорювали погодні сюрпризи.

      "Сніг у Таузанд-Оукс? Студенти покинули навчальні аудиторії, щоб побачити це диво на власні очі".

      "Я хотів би бути роздратованим, але це ж так до біса мило".

      "Чисте небо в Сіетлі, сніг у Лос-Анджелесі. Кінець близько".

      "У Калабасас сніжить. Саме зараз, тут, у Каліфорнії. Божевілля".

      "У Малібу сніжить. Це одне з найдивнішого, що могло трапитись".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Breaking news. It’s snowing in Malibu! #zonyhollywood #tvn #luxurylifestyle #hiltonhyland #pszczolka

      Допис, поширений Rodrigo Iglesias (@rodrigo_iglesias_malibu)

       "Місто снігових ангелів. У Лос-Анджелесі сніжить вперше за 60 років".

      "Сніговий армагедон на півдні Каліфорнії. Що?"

      Що відомо про аномальні морози у США?Наприкінці січня та у перших числах лютого арктичні морози накрили північні, східні та центрально-західні штати США і Канаду. Там вирував сніговий шторм "Джейден". Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм, а подекуди мороз сягав й -50. У п'яти штатах США був оголошений надзвичайний стан. Від переохолодження загинули кілька десятків людей. Не працював громадський транспорт, школи і садки, були скасовані тисячі авіарейсів.

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      Теги: Новини США Аномальні морози в США
      Джерело: 24 Канал
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